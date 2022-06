Aitana cuenta cómo conoció a Sebastián Yatra en La Voz Kids

Aitana y Sebastián Yatra, además de compañeros en La Voz Kids, son amigos desde hace ya un par de años, e incluso han sacado varias canciones juntos.

Entre audición y audición, David Bisbal le ha preguntado a Aitana si recordaba la primera vez que conoció a su amigo y compañero Sebastián Yatra, que le ha animado para que contase la historia.

Por aquel entonces Aitana se encontraba concursando en Operación Triunfo, y el artista invitado a la gala de la semifinal fue Sebastián, que ya se estrenaba en el mundo de la música urbana como estrella internacional, y cantó su tema Sutra.

“Lo típico, estaba cantando así a todo el mundo. Llega, se acerca un montón y empieza a cantar así superchulo y yo literalmente me tuve que tirar un poco para atrás en plan “por favor tranquilo”, pero el lo hizo con toda su buena fe”

¿Le hiciste una semicobra? Ha preguntado Pablo López a la coach, a lo que ella ha negado entre risas, y Sebastián no ha dudado en contar su versión de los hechos.

“Yo fui a cantar, yo ni me enteré. Chequeo Twitter como a las tres horas y toda España encima de mi: “Aléjate de Aitana”. Yo me fui para Colombia al día siguiente gracias a Dios”. Los coaches no han podido aguantar la risa con la anécdota.