El alegato feminista de Lydia Valentín: "Te dan cobertura cuando ganas"

El segundo plano es el plano del deporte femenino en España. No hay más que abrir un periódico deportivo o ver un informativo para comprobar que es así. Lydia Valentín es de las pocas que se ha hecho un hueco en portadas, aunque (como otras compañeras deportistas) no lo ha tenido nada fácil.

"En España las mujeres hemos tenido que ganar para que se nos haga caso y tener esa repercusión", denunció este martes en Fuera del mapa, el programa de Alberto Chicote en laSexta.

Su paseo por municipios de A Costa da Morte, en A Coruña, sirvió a la campeona mundial de halterofilia para denunciar una situación a la que no se enfrentan los hombres deportistas: "Te dan cobertura y visibilidad cuando ganas".

El dinero de la halterofilia

La deportista también habló en el programa del dinero que mueve la halterofilia, de la que dice no es un deporte muy valorado en España.

"España no es una potencia de la halterofilia y no merece la pena ser campeón olímpico", confesó la deportista, que no tuvo problemas en hablar de números.

Según reveló a Chicote, "no te forras". "Puedes vivir, sí. Si eres muy buena", confesó a Chicote, que le preguntó lo que podían llegar a pagarle siendo campeona de Europa y del mundo: "50.000 euros en un año".

Se gana más con las medallas olímpicas, matizó: "En mi categoría, el oro son unos 96.000 euros y la plata unos 48.000 euros, aproximadamente".

A cambio hay que pagar un un gran peaje, dijo refiriéndose a sacrificar lo que ella llama una vida normal. De hecho, la deportista de 36 años no ha sido madre porque no ha querido ni tampoco ha tenido tiempo para planteárselo: "Tienes que terminar unos Juegos Olímpicos y decidir si te quieres quedar embarazada para que cuando terminen poder tener un año para dar a luz, cuidarlo y recuperarte".