America Ferrera adapta su monólogo de 'Barbie' para reírse de las exigencias contradictorias a los presentadores de los Oscar

La promo de la próxima gala de los Premios Oscar bebe de la película Barbie. Todo el universo de la cinta de Greta Gerwig se reproduce en el spot de ABC y, más allá de que suene paradójico por el hecho de que la Academia de Cine se ha olvidado en sus nominaciones de la directora y la protagonista del filme, lo cierto es que el anuncio es realmente fantástico.

Kate McKinnon (Barbie Rara) al presentador Jimmy Kimmel a Oscarland, donde llegan tras recorrer una carretera de películas y personajes de cine y donde se encuentran con America Ferrara, quien reproduce su papel en la película. Se encarga de poner los puntos sobre las íes y, reproduciendo su famoso monólogo feminista de la película, advierte al presentador que es "literalmente imposible ser anfitrión de los Oscar".

“Tienes que ser extraordinario, pero de alguna manera siempre lo estás haciendo mal. Tienes que burlarte de la gente, pero no puedes burlarte demasiado de la gente. Hay que darles a todos suficiente tiempo, pero no se puede alargar demasiado. Y eres el centro de atención, pero a nadie le importa que estés ahí. Nunca puedes resaltar, nunca fallar, nunca mostrar miedo... nadie te da las gracias, pero todos tienen algo importante que decir online. Si todo va bien, nadie dice nada. Si no es así, es todo culpa tuya”, apunta la actriz, nominada al Oscar a Mejor actriz de reparto.

Una genialidad que remata Ryan Gosling al aparecer en el asiento trasero del coche en el que viajó Jimmy Kimmel vistiendo la sudadera I Am Kenough y sosteniendo la bolsa de la hamburguesería In-N-Out, un claro guiño al actor Paul Giamatti, quien ganó el Globo de Oro a Mejor actor de comedia por Los que se quedan y actualmente nominado al Oscar en la categoría de Mejor actor.

El monólogo feminista de America Ferrera en 'Barbie'

Lo que hace America Ferrara en el spot es reconvertir el brillante monólogo de más de dos minutos sobre las exigencias contradictorias que la sociedad tiene con las mujeres.

Es literalmente imposible ser mujer. Eres tan hermosa y tan inteligente, y me mata que no creas que eres lo suficientemente buena… Siempre tenemos que ser extraordinarias, pero de alguna manera siempre lo estamos haciendo mal.

Tienes que ser delgada, pero no demasiado delgada. No puedes decir que quieres ser delgada, tienes que decir que quieres estar sana, pero también tienes que estar delgada. Tienes que tener dinero, pero no puedes pedir dinero porque eso es grosero. Tienes que ser la jefa, pero no puedes ser mala. Tienes que liderar, pero no puedes aplastar las ideas de otras personas.

Se supone que debe encantarte ser madre, pero no hables de tus hijos todo el maldito tiempo. Tienes que ser una mujer con una carrera, pero también estar siempre al pendiente de otras personas. Tienes que responder por el mal comportamiento de los hombres, que es una locura, pero si lo señalas, te acusan por quejarte.

Se supone que debes mantenerte bonita para los hombres, pero no tanto como para tentarlos demasiado o amenazar a otras mujeres porque se supone que eres parte de la hermandad. Siempre debes destacar y ser agradecida; pero nunca olvides que el sistema está amañado, así que encuentra una manera de reconocer eso, pero también sé siempre agradecida.

No tienes derecho a envejecer, nunca puedes ser grosera, no presumas, no seas egoísta, nunca caigas, no falles, nunca demuestres miedo, no te salgas de la raya. ¡Es muy difícil! ¡Es demasiado contradictorio y nadie te da una medalla o te dice gracias! Y resulta que, de hecho, no solo lo estás haciendo todo mal, sino que además todo es culpa tuya.

Estoy tan cansada de verme a mí misma y a todas las demás mujeres enredándose en nudos para gustarle a la gente. Y todo eso también es cierto para una muñeca que representa a las mujeres…

La gala de los Oscar 2024 se celebra el domingo 10 de marzo. España cuenta con tres nominaciones: Mejor película internacional (La sociedad de la nieve), Mejor maquillaje y peluquería (La sociedad de la nieve) y Mejor película de animación (Robot Dreams).