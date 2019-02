Así han sido las actuaciones de Amaia, Rosalía, Rozalén, Judit Neddermann y James Rhodes en la gala de los Goya 2019

En una noche de cine, donde 'El Reino' se ha coronado como la película triunfadora , con 7 premios, y 'Campeones' como Mejor Película , no podía faltar la música. Amaia , Rozalén , Judit Neddermann , Rosalía y James Rhodes protagonizaron las estelares actuaciones musicales de los Goya 2019 , en una gala con humor gracias a sus presentadores, Andreu Buenafuente y Silvia Abril .

Una de las actuaciones más esperadas de la gala de los 33 Premios Goya era la de Rosalía, que además de sorprendernos con su sobriedad en la alfombra roja, se atrevió a versionar una de las canciones más emblemáticas de Los Chunguitos, Me quedo contigo.

Una vez más, la cantaora de 25 años demostró que no le tiene miedo a nada. Vestida de rojo, Rosalía se subió al escenario, que jugaba con el rojo y el negro de las siluetas de la banda que le acompañaba sobre el escenario, para deslumbrarnos con una intensa, sentida y personal interpretación del tema de Los Chunguitos, que formaba parte de la banda sonora de 'Deprisa deprisa' (1981), de Carlos Saura.

Rosalía le dio a la canción un toque casi místico y cambió el ritmo original por un estilo de mayor pureza que le permitió demostrar su calidad vocal.

Asimismo, la catalana no fue la única que nos sorprendió. Amaia volvió a mostrar su naturalidad y no ocultó su despiste.

La ganadora de OT 2017 no defraudó a sus seguidores y no salió a cantar cuando le tocaba salir al escenario en el que Manu Guix la esperaba tocando el piano. Pero con la espontaneidad que acostumbra, Amaia salió al escenario, dijo que no había sonado la claqueta y pidió que pararan la música para poder empezar desde el principio.

Un error que a cualquier cantante principiante le hubiera hecho olvidar hasta la letra, no tuvo ningún efecto negativo en la joven pamplonesa, que salió a cantar como si nada hubiera pasado.

Junto a Rozalén y Judit Neddermann, interpretó un tema que unía los cuatro nominados al Goya a Mejor Canción y que finalmente fue a parar a manos de Coque Malla por Este es el momento, de la película 'Campeones'.

Malla subió al escenario, recogió su premio y Amaia continuó junto a sus compañeras para entregar a continuación el Goya a mejor música original, para Olivier Arson, por 'El Reino'.

Por último, James Rhodes fue el encargado de poner música al emotivo vídeo 'in memoriam' para recordar a los profesionales del cine español que nos dejaron en 2018.

Qué lujo contar con @JRhodesPianist en estos #Goya2019. Su Adagio del Concierto Nº3 en Do Menor BWV de Bach ha sido la nota musical del homenaje que rendimos a los compañeros que nos dejaron este año, con una mención muy especial a nuestra Presidenta de Honor, Yvonne Blake. pic.twitter.com/mDmH15XOfa — Premios Goya (@PremiosGoya) 2 de febrero de 2019

LISTA GANADORES PREMIOS GOYA 2019

Mejor película:

- Campeones

- Carmen y Lola

- El reino

- Entre dos aguas

- Todos lo saben

Mejor Dirección:

- Javier Fesser, 'Campeones'

- Rodrigo Sorogoyen, 'El Reino'

- Isaki Lacuesta, 'Entre dos aguas'

- Asghar Farhadi, 'Todos lo saben'

Mejor Dirección novel:

- Andrea Jaurrieta por Ana de día

- Arantxa por Carmen y Lola

- César Esteban Alenda y José Esteban Alenda por Sin fin

- Celia Rico por Viaje al cuarto de una madre

Mejor Actriz protagonista:

- Susi Sánchez

- Najwa Nimri

- Penélope Cruz

- Lola Dueñas

Mejor Actor protagonista:

- Javier Gutiérrez

- Antonio de la Torre

- Javier Bardem

- José Coronado

Mejor Actriz de reparto:

- Carolina Yuste

- Ana Wagener

- Natalia de Molina

- Anna Castillo

Mejor Actor de reparto:

- Juan Margallo

- Luis Zahera

- Antonio de la Torre

- Eduard Fernández

Mejor Actriz revelación:

- Gloria Ramos

- Rossy Rodríguez

- Zaira Romero

- Eva Llorach

Mejor Actor revelación:

- Jesús Vidal por Campeones

- Moreno Borja por Carmen y Lola

- Francisco Reyes por El reino

- Carlos Acosta

Mejor Guion original:

- Campeones

- Carmen y lola

- El Reino

- Todos lo saben

Mejor Guion adaptado:

- Jefe

- La noche de 12 años

- Superlópez

- Yuli

Mejor Documental:

- Apuntes para una peli de atracos

- Camarón

- Desenterrando Sad Hill

- El silencio de otros

Mejor Película europea:

- Cold War

- El hilo invisible

- Girl

- The Party

Mejor Película iberoamericana:

- El ángel

- La noche de 12 años

- Los perros

- Roma

Mejor Fotografía

- El reino

- La sombra de la ley

- Quién te cantará

- Yuli

Mejor Dirección de producción:

- Campeones

- El fotógrafo de Mathausen

- El hombre que mató a Don Quijote

- El reino

Mejor Música original

- El Reino

- En las estrellas

- La sombra de la ley

- Yuli

Mejor Canción original

- Campeones

- Carmen y Lola

- El hombre que mató a Don Quijote

- Todos lo saben

Mejor Montaje:

- Campeones

- El Reino

- Todos lo saben

- Viaje al cuarto de una madre

Mejor sonido:

- Campeones

- El Reino

- Quién te cantará

- Yuli

Mejor Dirección artística

- El fotógrafo de Mathausen

- El hombre que mató a Don quijote

- La sombra de la ley

- Superlópez

Mejor Diseño vestuario:

- El fotógrafo de Mathausen

- El hombre que mató a Don Quijote

- Quien te cantará

- La sombra de la ley

Mejor Maquillaje y peluquería

- El fotógrafo de Mathaussen

- El hombre que mató a Don Qujiote

- La sombra de la ley

- Quién te cantará

Mejores Efectos especiales

- El reino

- Errementari

- La sombra de la ley

- Superlópez

Mejor Corto ficción:

- 9 pasos

- Cerdita

- Matria

- El niño que quería volar

- Bailaora

Mejor Corto Documental:

- El tesoro

- Gaza

- Kioko

- La última luz del atardecer

Mejor Película de Animación:

- Azahar

- Bikes, The Movie

- Memorias de un hombre en pijama

- Un día más con vida

Mejor Corto de Animación:

- Cazatalentos

- El olvido

- I Wish

- Soy una tumba