Aura Garrido, de cerca: su edad, su pasado amoroso con Mario Casas y cuándo empezó a ser vegetariana

La actriz Aura Garrido tiene una trayectoria especialmente destacable si se tienen en cuenta sus hitos desde bien joven. Nacida en 1989, la madrileña empezó a trabajar en la pantalla cuando era adolescente.

Entre sus trabajos más destacados se encuentras Ángel o demonio, La pecera de Eva, El día de mañana, El Ministerio del Tiempo y El Inocente. Pero cabe recordar que se estrenó como actriz en la serie Física o Química.

Pronto empezó a despuntar. De hecho, consiguió una nominación al Premio Goya como Mejor actriz revelación por la película Planes para mañana. Pero esta no es su única nominación en estos premios: la madrileña también estuvo nominada a Mejor actriz protagonista por la película Stockholm. Ambas han sido antes de que cumpliera 25 años.

Entre los últimos proyectos de Aura Garrido destaca la película Malnazidos y Alguien que cuide de mí. En televisión cabe destacar El inocente y Un asunto privado.

Su relación con el arte

Su padre es compositor y director de orquesta. Su madre, pintora. El mundo del arte no solo corre por sus venas, sino que lo ha mamado desde bien pequeñita.

Estudió y tocó el piano durante tantos años que llegó a pensar que se dedicaría a ello de manera profesional, aunque su sueño era ser actriz. Sin embargo, tenía dudas. La interpretación era un mundo difícil y llegó a plantearse otros caminos. Casi se matricula en Medicina. No lo hizo, y optó por Antropología porque siempre ha sentido mucha curiosidad por todo.

Su formación en la interpretación llegó desde la escuela de Arte Dramático de Madrid, lugar donde se dio cuenta de que debía centrar todos sus esfuerzos en una profesión muy exigente.

La presión de encadenar un trabajo detrás de otro para no dejar de facturar también está ahí. "La mayor parte de actores no pueden vivir de su trabajo. Esto suma mucha presión y muchísima exigencia. Sobre todo, autoexigencia porque nunca sabes cuándo va a ser la última vez que te llamen para darte un trabajo. Vivo siempre con miedo a fallar y que ese fallo sea el fin de todo", contó a El Mundo.

Prepara sus guiones concienzudamente, con la responsabilidad de alguien que ama su profesión. Pero no considera que su vida sea diferente a la del resto de mortales. Los viajes, las alfombras rojas y las entrevistas forman parte de su trabajo.

"Estas cosas son excepcionales, pero al final yo me levanto por la mañana, desayuno, me voy a trabajar y luego vuelvo a mi casa cansada. Hago lo mismo que todos", dijo en una charla con El Mundo.

Su relación con Mario Casas

Precisamente de uno de sus proyectos más importantes, El inocente, nació una relación para Aura. Y es que la actriz y Mario Casas, el protagonista de la ficción, fueron pillados juntos, confirmándose así que se trataría de un nuevo romance entre famosos.

Fue la revista ¡Hola! la que pilló a los actores besándose apasionadamente el verano de 2022, un año después del estreno de la serie donde coincidieron. Curiosamente, en la serie de Oriol Paulo interpretaban a una pareja, por lo que el amor traspasó la pantalla.

Cabe recordar que Aura y Mario ya coincidieron en la película El Bar, de 2017, pero hizo falta que pasaran los años para que surgiera el amor entre ellos. No obstante, a día de hoy no se conocen muchos detalles de lo que fue esa relación.

Su concienciación por la salud

Por mucho que adore su profesión, la actriz siempre antepone su salud mental, de la que está muy concienciada. "Yo creo que la salud mental es muy importante y me hace muy feliz que ahora sea una conversación que se tiene de manera abierta. Creo que ha sido un tabú durante muchísimo tiempo y es muy positivo que ahora hablemos de estas cosas de manera abierta. Vivimos en una sociedad donde todo va muy rápido. Hay muchísimo estrés, mucha ansiedad, mucha presión, mucha soledad, y creo que es importante poder hablar de esto", contó la actriz para Divinity.

Además, su concienciación le lleva a estar implicada en otras causas, como el vegetarianismo. Así lo explicó hace unos años: "Yo soy vegetariana desde hace muchísimos años, empecé el proceso con 17 años. Digo empecé el proceso porque era muy joven, no sabía muy bien como hacerlo, y tuve que volver atrás y aprender a hacerlo [...] Lo tengo muy asumido y ya no me acuerdo ni de cómo sabía la carne. Y es verdad que ahora es mucho más fácil tener cualquier opción alimentaria que hace X años".

"Pero es verdad que cuando comes fuera de casa constantemente, como me pasa a mí, que no puedes controlar tú lo que cocinas, obviamente se complica. Como ya empecé a trabajar siendo vegetariana, he notado mucha diferencia en la mentalidad que hay ahora respecto a la que había antes. Antes cuando decías que eras vegetariana, mucha gente no sabía ni lo que era", reflexionó Garrido.