Juan José Ballesta desmiente que haya tomado drogas: "Yo tenía las cosas claras"

Todos conocemos a Juan José Ballesta por la película que le dio la fama, El Bola. Con tan solo 13 años, el de Parla ganó el Goya a mejor actor revelación.

Y aunque después de este gran éxito el madrileño trabajó en otras películas como El embrujo de Shanghai, El viaje de Carlos, Planta 4ª, 7 vírgenes... No obstante, decidió retirarse de la interpretación por el estrés que le provocaba este ritmo.

Dejó a un lado este sector y terminó sus estudios. A partir de ahí, se dedicó a profesiones mundanas como la de marmolista y albañil, aunque retomó algún que otro papel en televisión, como en las series Hispania y Entrelobos.

El joven consiguió el éxito muy pronto y siempre será recordado por ese papel estrella. No obstante, fuera de una cosa u otra, Ballesta nunca ha dejado de trabajar. Pese a ello, en muchas ocasiones se relaciona a jóvenes actores con adicciones cuando dejan de trabajar en la industria, y este ha sido el caso de Juanjo.

NUnca ha probado las drogas

Aunque no habla con frecuencia de su vida, Juan Ballesta concedió una entrevista a Jordi Évole donde desmintió que haya tenido problemas con las drogas y el alcohol. "Yo en ese aspecto siempre he tenido las cosas muy claras", expresó frente al presentador. De esta forma, detalló que el convertirse en padre con 20 años fue lo que le mantuvo los pies en La Tierra: "Fui padre muy joven y siempre he querido ser un buen referente para mi hijo, desde bien chiquitito".

Pese a no participar en ello, estuvo rodeado de ese ambiente. "Evidentemente, en el cine se cuecen muchas cosas, y el tema drogas se cuece. He visto muchas cosas del mundo de las drogas, mucha gente hasta el culo que me preguntaba: 'Oye, ¿quieres?'. Pero uno tiene que tener las cosas claras".

El actor fue tan contundente con su decisión por haber vivido de cerca casos de adicción: "Lo he vivido en mi familia con mi tío. Fue toxicómano y murió de la droga, lo pasamos muy mal toda la familia. Lo segundo es que me he criado en un barrio donde había mucha droga y he visto a muchos amigos perderse. Y siempre he tenido muy claro que ese tema no se toca".

"Cuando digo que no bebo me dicen: '¿Que no bebes?'. He bebido, he salido, me he tomado mis cubatas y me he hinchado a cubatas de chaval, pero ahora estoy en un momento en el que ya no bebo alcohol y ya no voy a beber más alcohol", le dejó claro el actor a Évole.