Charlize Theron aparece con 15 kilos de más para interpretar su último papel

En la película de Jason Reitman, director entre otras de Up in the Air y la genial Juno, Charlize Theron es una madre de tres pequeños, uno de ellos un bebé recién nacido. La actriz ha dejado de lado el glamour y espectacularidad que le caracterizan, para meterse en la piel de una madre de familia, en vaqueros y camiseta rosa. Y hemos podido verla por primera vez durante el rodaje de la cinta en un parque de Vancouver, en Canadá.

La actriz Charlize Theron / seestrena.com

Sin embargo, no son pocos los que critican este tipo de cambios físicos radicales para interpretar papeles con teóricas más opciones de ganar un galardón, como en el caso de Christian Bale en El Maquinista, Jared Leto, Matthew McConaughey, Adrien Brody, Glenn Close o recientemente Leo di Caprio, ya que -aseguran- podrían estar enmascarando tras un aspecto alarmante, una calidad interpretativa mejorable.

Pero Charlize Theron tiene claro que no es tan fácil como parece desde fuera ser una mujer atractiva a según qué edad en Hollywood, y así lo cuenta a la revista GQ: "Los papeles con más peso e importancia no se los dan a las mujeres con aspecto de modelo, ya que son las primeras en ser descartadas en un casting. ¿Cuántos papeles hay realmente para mujeres guapas y altas? Cuando llegan los papeles jugosos, la gente guapa es la primera que se queda fuera del casting". Y añade: “Se tiene este estándar irreal acerca de cómo se supone que se debe ver una mujer cuando supera los 40 años”. “Ser guapa no es tan positivo como parece” en este mundillo.

En cualquier caso, Charlize, en plena promoción de la película Las Crónicas de Blancanieves: El cazador y la Reina del hielo, siempre nos sorprende gratamente con su calidad interpretativ, a y, al menos yo, ya estoy deseando ver 'Tully',