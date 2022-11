Christina Applegate reaparece públicamente entre lágrimas tras comunicar que sufre esclerosis múltiple

Christina Applegate ha tenido un momento muy dulce después de unos duros meses personales. La actriz reveló en 2021 que había sido diagnosticada con esclerosis múltiple y que le estaba afectando mucho en su vida.

La artista ha recibido una estrella en el Paseo de la Fama y ha dado un emotivo discurso, en el que ha contado como se encuentra y lo que significa este premio para ella. Además, ha tenido que sentarse durante el acto y ha confesado que "no aguanta mucho tiempo de pie".

David Faustino, Katey Sagal y Christina Applegate // Getty Images

Christina Applegate dedica unas bonitas palabras a su hija

"He tenido una vida muy interesante, pero todo comenzó realmente cuando era una niña pequeña y estaba esperando en la fila para ver la primera película de Guerra de las Galaxias en esta misma calle y en este mismo teatro. Yo miraba todas estas estrellas y pensaba: '¿Quiénes son estas personas?¿Hicieron algo bien? ¿Hicieron algo mal? Sea lo que sea... quiero una. Yo quiero una'. Y tenía cinco años, así que este día significa más para mí de lo que os podáis imaginar", ha comenzado diciendo la actriz.

Christina ha agradecido a su familia, amigos y profesionales que la han cuidado durante todo este tiempo, pero ha tenido un bonito gesto con su hija: "Eres mucho más de lo que crees. Eres tan preciosa, amable, amorosa, inteligente... y cada día tengo la suerte de despertarme y llevarte al colegio. Eres mi todo. Gracias por estar a mi lado en todo esto", ha dicho emocionada.

La actriz ha terminado su discurso llorando, pero ha querido acabar con un toque de humor: "Ah, por cierto, tengo una enfermedad, ¿no te diste cuenta? Ni siquiera estoy usando zapatos. ¡Se supone que debes reírte de eso!".

La actriz reveló cómo llevaba la esclerosis múltiple

Christina contó en una entrevista para The New York Times cómo llevaba este diagnóstico. "Es la primera vez que alguien me va a ver tal y como soy. He engordado 18 kilos y no puedo caminar sin bastón. Quiero que la gente sepa que soy muy consciente de todo eso", aseguró.

Al conocer este problema, la actriz hizo un parón en su carrera profesional para centrarse en un tratamiento para controlar su enfermedad. En ese momento se encontraba grabando la tercera temporada de Dead to me, que a pesar de que le ofreció la opción de abandonar la serie, finalmente se detuvo el rodaje durante cinco meses para que Christina pudiese centrarse en su tratamiento.

En su reincorporación a la grabación, Netflix modificó e incluso eliminó escenas en las que la actriz tenía que aparecer de pie o caminando, para facilitarle lo máximo posible su vuelta al trabajo.