Christina Applegate reaparece tras ser diagnosticada con esclerosis múltiple: "He engordado 18 kilos y no puedo caminar sin bastón"

La actriz Christina Applegate ha continuado con la grabación de la serie Dead to me tras una pausa de cinco meses para someterse a un tratamiento para la esclerosis múltiple que le diagnosticaron en 2021.

SE REINCORPORA A 'DEAD TO ME'

En agosto de 2021 Christina Applegate anunció que le habían diagnosticado esclerosis múltiple, algo que ha trastocado su vida para siempre.

“Hola amigos. Hace unos meses me diagnosticaron EM (esclerosis múltiple). Ha sido un viaje extraño. Pero he recibido mucho apoyo de personas que conozco que también padecen esta afección. Ha sido un camino difícil. Como todos sabemos, el camino sigue adelante. A menos que algún imbécil lo bloquee”, escribió la intérprete de 50 años.

En ese momento, la actriz hizo un parón en su carrera profesional para centrarse en un tratamiento para controlar su enfermedad. En ese momento se encontraba grabando la tercera temporada de Dead to me, que a pesar de que le ofreció la opción de abandonar la serie, finalmente se detuvo el rodaje durante cinco meses para que Christina pudiese centrarse en su tratamiento.

En su reincorporación a la grabación, Netflix ha modificado e incluso ha eliminado escenas en las que la actriz tenía que aparecer de pie o caminando, para facilitarle lo máximo posible su vuelta al trabajo.

"Necesitaba procesar la pérdida de mi vida, la pérdida de esa parte de mí. Así que necesitaba ese tiempo", ha explicado Applegate en una entrevista para The New York Times, asegurando que nunca va a conseguir aceptar del todo cómo es su nueva vida.

"Se acerca una ceremonia muy importante", ha escrito en Twitter refiriéndose al estreno del la tercera temporada de Dead to me, el próximo 17 de noviembre. "Esta será mi primera salida desde que me diagnosticaron EM. Los bastones ahora son parte de mi nueva normalidad".

Ha engordado 18 kilos en los últimos meses

Christina es consciente de que el público la va a ver muy cambiada desde sus últimas apariciones públicas. "Es la primera vez que alguien me va a ver tal y como soy. He engordado 18 kilos y no puedo caminar sin bastón. Quiero que la gente sepa que soy muy consciente de todo eso", ha asegurado.

Unos mensajes que han sido recibidos con multitud de muestras de cariño en redes sociales, animando a la actriz en su lucha contra la esclerosis múltiple y elogiando todo el esfuerzo que está realizando.

Qué es la esclerosis múltiple

La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica y autoinmune que afecta a la mielina o materia blanca del cerebro y de la médula espinal. Las personas que la sufren presentan síntomas como problemas de coordinación y equilibrio, debilidad muscular, entumecimiento de los músculos, problemas de la vista, sensación de picazón e incluso dificultades para pensar y memorizar cosas, entre muchos otros síntomas.

Se desconocen las causas que pueden provocar la esclerosis múltiple, aunque los especialistas sospechan que pueda tener su origen en algún tipo de virus desconocido que hace el cuerpo produzca anticuerpos equivocados contra su propia mielina.

Todavía no existe una cura para la esclerosis múltiple, pero existen varios tratamientos, la mayoría en fase experimental, para intentar combatir los síntomas y frenar el desarrollo de la enfermedad.