La condición de Brendan Fraser para protagonizar una nueva película de 'La momia'

Brendan Fraser se convirtió en el cazamomias por excelencia gracias a la popular saga La momia que se estrenó en 1999. Tras esta, llegaron El regreso de la momia (2001) y La momia: la tumba del emperador Dragón (2008).

El reparto lo completaron actores de la talla de Rachel Weisz, John Hannah, Oded Fehr o Kevin J. O'Connor. Sin embargo, hace ya 14 años de la última película y no se había hablado de grabar una cuarta, hasta ahora.

Frame de la película 'La momia' // Getty Images

La opinión de Fraser de la película de 'La momia' de Tom Cruise

En plena promoción de la próxima película de Fraser, The Whale, el actor ha concedido una entrevista con Variety y ha desvelado que está dispuesto a protagonizar un nuevo film de esta saga, sin embargo, ha dejado claro que hay una condición imprescindible para ello: el guion ha de estar a la altura.

"No sé cómo haría para que funcionara, pero estoy abierto a ello. Sólo tiene que ocurrírsele a alguien la idea y el concepto correctos", ha señalado Fraser.

Además, ha criticado la película La momia (2017), protagonizada por Tom Cruise y Sofia Boutella. Fue un film que no funcionó bien en taquilla y este actor ha dado el motivo por el que no triunfó: "El ingrediente que nosotros teníamos y que no vi en la nueva era la diversión. Faltaba eso. Era una película de miedo demasiado directa. La momia debería ser emocionante, pero no aterradora".

E incluso ha insistido en que el humor permitió que el personaje de Fraser pudiera ir pegando puñetazos y que siguiera siendo alguien querido y admirado: "Podía dar un puñetazo y recibir un puñetazo y tenía un gran sentido del humor. Realmente te gusta el chico. Nunca se presenta como engreído o arrogante".

Todavía no se sabe si esta película llegará a grabarse o no, pero ya se tiene la certeza que su protagonista estaría dispuesto a ello.