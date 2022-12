Courtney Love estalla contra Brad Pitt y revela que la echaron de 'El club de la lucha' por su culpa

Courtney Love, la viuda de Kurt Cobain, era elegida para interpretar a Marla Singer en la exitosa película El club de la lucha. Sin embargo, fue sustituida de forma inesperada por Helena Bonham Carter. Nunca se supo que ocurrió, aunque la cantautora ha roto su silencio y lo ha contado todo.

En el programa de la radio WTF with Marc Maron, la artista ha culpado directamente a Brad Pitt de esto. Según ella, todo sucedió porque ambos se reunieron con el director de cine Gus Van Sant para hablar del film Brokeback Mountain y salió el tema de un posible biopic sobre el cantante de Nirvana, que se había suicidado pocos años atrás.

El ex de Angelina Jolie se ofreció para interpretar él a Kurt, una idea que a Courtney no le gustó nada y terminó diciéndole: "¿Quién te crees que eres?".

Courtney Love mantenía una relación con Edward Norton

Al poco tiempo, ella estaba fuera de El club de la lucha. En su momento, se rumoreaba que el motivo era que mantenía una relación con Edward Norton, el otro protagonista del film, aunque ella ha desmentido que fuera esto.

"Edward llegó a casa llorando y diciéndome que no tuvo el poder para cambiar las cosas y de repente suena el teléfono y es David Fincher [el director de la película]. Yo sabía que era él... Me echó porque no dejé a Brad interpretar a Kurt", ha explicado muy enfadada la artista.

Courtney Love sigue negándose a un biopic de Kurt Cobain

Esta polémica no ha quedado en el pasado, teniendo en cuenta que la productora de Brad, Plan B, le propuso hace dos años hacer el biopic de Kurt, pero ella volvió a negarse porque no se fía de él. "No sentía que nos entendiera a él o a mí, no confiaba en Brad para eso".

"No sé si confío en ti y no sé si tus películas tienen fines de lucro. Son muy buenas películas de justicia social, pero… Si no me entiendes, no entiendes a Kurt, y no siento que lo haces, Brad", fueron las palabras exactas de Courtney al actor.

Pasan los años, pero parece que los encontronazos entre Courtney Love y Brad Pitt siguen en pie. No se sabe cuándo terminarán, pero el biopic de Kurt no verá la luz por ahora.