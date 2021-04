Descubre las tres nuevas series de ATRESplayer Premium: 'La edad de la ira', 'La Ruta' y 'Cardo'

En poco más de un año, ATRESplayer Premium se ha convertido en una plataforma imprescindible en la que encontrar contenido propio y de calidad. En un año, los suscriptores han crecido un 70% superando los 400.000, en gran parte por el increíble éxito de Veneno.

Y tal como han explicado en una rueda de prensa para presentar las novedades, Veneno define el espíritu de la plataforma, crear un contenido local capaz de romper fronteras. Lo hemos visto con otras series como Luimelia o Toy Boy.

Drag Race España

Sin duda uno de los grandes bombazos de las novedades de ATRESplayer Premium es el estreno de Drag Race España, la adaptación del fenómeno internacional que en España presentará Supremme de Luxe, con Los Javis y Ana Locking en el jurado.

Aunque su fecha de estreno continúa siendo un misterio, desde Atresmedia destacan la calidad del casting, que definen como "10 reinas que van a sorprender por su humildad y talento".

Por el momento, solo nos han desvelado las siluetas, algo que ha enloquecido a los seguidores del reality show: "La gente ha estado regulando brillos y balances para intentar averiguar los rostros", ha explicado Supremme de Luxe.

NUEVAS FICCIONES

La novia gitana

Otra de las novedades de ATRESplayer Premium es La novia gitana, la adaptación de la novela de Carmen Mola. Una ficción que se dividirá en ocho capítulos de 50 minutos en el que se mostrará el mundo gitano, en este caso en Madrid.

Pablo Cabezas, quién ha liderado el proyecto, ha asegurado que al igual que la novela, "va a enganchar a miles de seguidores": "Es un thriller policiaco que muestra el Madrid más callejero, oscuro y violento, que le da una fuerza increíble".

Dirección: Pablo Cabezas

Producción: Atresmedia en colaboración con Diagonal TV y VIACOMCBS.

La ruta

Nos trasladamos a finales de la década de los 80 e inicios de los 90. Concretamente a Valencia y a la famosa 'ruta del bakalao'. Borja Soler, creador y director, ha explicado que la intención es darle un nuevo punto de vista al recuerdo que se tiene de ese momento: "Queremos darle un poquito de luz a una escena que ha sido un poco maltratada. En realidad fue una escena contracultural que tiene mucho más que 'party'. Tiene moda, tiene diseño y tiene la libertad que caracterizó los años 80 y la movida valenciana"

"Narra un viaje de amigos en los 90, cuando la ruta ya estaba más consolidada y ellos todavía eran un poco inocentes y descubrieron Bacarrá", ha añadido Roberto Martín, co-creador, haciendo referencia a una de las discotecas más icónicas de la ruta.

Dirección: Borja Soler y Roberto Martínez

Producción: Atresmedia en colaboración con Caballo Films

Cardo

Ana Rujas y Claudia Costafreda dirigen esta nueva ficción de Atresmedia que protagoniza la propia Claudia. Ruja ha desvelado que todavía se encuentra en la preproducción, pero que están muy ilusionadas con el proyecto: "Cardo surge de nuestras experiencias", ha desvelado Rujas, quien ha asegurado que fue a través de Los Javis -quienes están en la producción ejecutiva- cómo surgió el encuentro con Claudia y la creación de la serie.

"En Cardo vamos a contar nuestras experiencias y nuestra forma de enfrentarnos al mundo a través de los ojos de María. Una chica que cumple 30 años y se encuentra con muchas expectativas que debe cumplir y no se ve capaz de enfrentarse a ello", ha añadido.

"Es un retrato de nuestra generación, del vacío existencial que intentamos solventar con excesos y con experiencias trepidantes, pero que tenemos que parar y reflexionar", ha añadido Claudia.

Dirección: Ana Rujas y Claudia Costafreda

Producción: Atresmedia Studios en colaboración con Buendía Estudios y Suma Latina.

La edad de la ira

En la rueda de prensa han desvelado esta novedad exclusiva: La edad de la ira. Se trata de la adaptación de la novela de Nando López con el mismo nombre, una lectura aconsejada en muchos colegios de España.

La historia gira alrededor de un grupo de adolescentes de los cuales el protagonista, Marco, arranca con un suceso traumático: le acusan de la muerte de su padre.

La edad de la ira se basa en realizar una construcción de su personalidad y de qué le ha podido llevar a cometer ese asesinato. Pero no solo se centra en Marco. Se trata de un retrato general del contexto: qué educación están recibiendo los jóvenes tanto fuera como en sus hogares para poder entender su forma de actuar.

Dirección: Jesús Rodrigo.

Producción: Atresmedia Studios en colaboración con The Mediapro Studio.

Dos años y un día

Sitcom carcelaria. Producida y protagonizada por Arturo Valls, cuenta la historia de Carlos, un actor y presentador de televisión que lleva años disfrutando del éxito y del público. Pero una broma desafortunada mientras está dando el pregón en un pueblo hace que todo se trunque y que sea acusado de delito contra sentimientos religiosos y termine en la cárcel.

De esta manera, Dos años y un día, narra las aventuras y desventuras del protagonista en la cárcel, en clave de humor.

Dirección: Arturo Valls

Producción: Atresmedia Studios, Globomedia y LACOproductora.

NUEVAS TEMPORADAS DE SERIES DE ÉXITO

Toy Boy (temporada 2)

Jesús Mosquera, el protagonista de esta ficción, ha explicado que se encuentran en el "ecuador del rodaje" de la segunda temporada de Toy Boy: "Vamos a ver la parte que no brilla tanto de los strippers. Dentro de cada personaje cada uno tiene su corazoncito y les ocurren muchísimas cosas que no se suelen ver cuando se acude a un lugar de este tipo".

Entre los fichajes de la segunda temporada encontramos a dos grandes estrellas: Álex González, quien ha intervenido por vídeo al encontrarse en Marbella rodando, y Federica Sabatini.

Una temporada que han prometido que será más ambiciosa a nivel visual, con más exteriores y más belleza estética.

Luimelia (temporada 4)

Uno de los grandes éxitos de ATRESplayer Premium ha sido Luimelia. Tal como han explicado sus protagonistas, Paula Usero y Carol Rovira, la serie empezó con capítulos de 10 minutos y ya son de media hora. Esta evolución ha hecho que los personajes desarrollen sus propias tramas y que la cuarta temporada sea mucho más profunda.

"Esta cuarta temporada va a sorprender mucho porque las tres primeras las rodamos en muy poquito tiempo, porque eran capítulos muy cortos. Desde el último capítulo de la tercera temporada se están tratando problemas más terrenales y seguiremos por esa línea", ha desvelado Paula.

Los Protegidos: El regreso

Ana Fernández y Luis Fernández han confesado lo emocionados que están con el regreso de Los Protegidos 10 años después. "Hicimos un repaso por si seguíamos todos vivos", ha bromeado Ana.

Por su parte, desde Atresmedia han asegurado que este regreso, que contará con todo el reparto original, mantendrá el espíritu de la serie, pero adaptado a la actualidad.

By Ana Milán (Temporada 2)

Ana Milán, uno de los rostros más queridos de Atresmedia, también ha estado presente en la rueda de Prensa de las novedades de Atresplayer Premium para anunciar la segunda temporada de su serie, By Ana Milán.

"Estoy feliz porque hace una década la ficción de este país mostraba lo bonito de la vida. Y ahora muestra lo que duele, lo que pica, lo que no nos hace dioses, sino que nos hace humanos. Y By Ana Milán no iba a ser menos. Habla de cuando tienes 40 y tantos y no llevas la vida que esperabas. Y la segunda temporada sigue así", ha explicado la actriz.

GÉNERO DOCUMENTAL

Pongamos que hablo de:

Antes de Drag Race España, Atresplayer Premium ya había hecho su incursión en otros formatos más allá de la ficción con Pongamos que hablo de, donde construían la vida de artistas tan icónicos como Sabina, Mecano o Camela a través de entrevistas con su entorno.

Iñaki López ha desvelado algunos de los contenidos de la nueva temporada entre los que se encontrarán Dulceida, El Barrio o el futbolista Ronaldo Nazário. De este ultimo, ha contado algunos detalles sobre lo que podremos encontrar: "Los futbolistas cuando se han retirado hablan con tanta libertad como los políticos. Roberto Carlos explicaba que hicieron una apuesta en la boda de Ronaldo sobre cuánto duraría ese matrimonio".