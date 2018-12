EN DIRECTO: Sigue aquí el sorteo de la Lotería de Navidad 2018 y comprueba si tu décimo ha sido premiado

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE CELEBRA EL SORTEO DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD?

Las fiestas de Navidad arrancan con el tradicional Sorteo de la Lotería de Navidad, donde la ilusión y los nervios se dan la mano, y en europafm.com queremos vivir ese momento tan emocionante contigo, siguiendo en directo el sorteo desde en el Teatro Real de Madrid, a partir de las 9:00h de la mañana de este sábado 22 de diciembre. Aunque la mesa se constituirá a las 8:30h, pero no será hasta las 9:00h que veamos salir la primera hora.

Pero si no puedes seguirlo entero, ¡no te preocupes! Porque puedes comprobar en nuestro buscador de premios de la Lotería de Navidad, si tu décimo ha sido premiado.

¿Qué número te acompaña este año? Comprueba si te ha tocado El Gordo, un Tercer Premio o solo el reintegro, solo tienes que introducir el número de tu décimo en el buscador que verás desde el inicio del Sorteo, y darle al botón de "Comprobar", ¡mucha suerte!

CURIOSIDADES SOBRE 'EL GORDO'

Todos jugamos a la Lotería de Navidad para que nos toque El Gordo, bueno, y para que no le toque al compi de oficina y a nosotros no, ¡no nos engañemos! Pero... ¿sabes cuántos años puedes estar sin trabajar si te toca El Gordo? ¿O qué cifras se han repetido más en El Gordo en los último años? ¡Te lo contamos! También te damos unos consejos para evitar disgustos en caso de perder tu décimo premiado.

¿Cuántos años puedo estar sin trabajar si me toca 'El Gordo'?

No te vamos a mentir, la probabilidad de que el número de tu décimo de la Lotería de Navidad sea el agraciado que se lleve el Gordo es la misma que la de encontrar un grano de arroz pintado de rojo entre 2,7 kilos de arroz, es decir, de 1 entre 100.000.

Según el presidente de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM), Onofre Monzó, "esta proporción es la misma que una gota de toda nuestra sangre o un espectador con el Camp Nou lleno". La proporción se obtiene teniendo en cuenta que este sorteo tiene 170 series de 100.000 billetes de 200 euros y cada billete tiene 10 décimos de 20 euros.

Sobre si lo que se recibe en el caso de ganar es proporcional a la probabilidad de ser agraciado, Monzó ha señalado que en el caso de la Lotería de Navidad habría que hablar de "esperanza matemática". ¡Viva la esperanza matemática!

¿Qué cifras se repiten más en 'El Gordo'?

En el Sorteo de la Lotería de Navida todos los números, desde el 00000 hasta el 99.999, tienen la misma posibilidad de salir premiados porque están en el bombo, si bien 'El Gordo' siente predilección por el 5, una terminación que ha resultado agraciada en 32 ocasiones. Una curiosidad estadística que sitúa en el extremo contrario al 1 como la terminación menos premiada, puesto que en más de dos siglos de sorteo, 'El Gordo' solo ha acabado en ese número en ocho ocasiones, según los datos de Loterías y Apuestas del Estado.

El cuatro y el seis son otras terminaciones con suerte: 27 veces han resultado agraciadas con el primer premio de este sorteo extraordinario, que se viene celebrando desde 1812. Por tanto, la idea extendida entre los ciudadanos de que los números bajos no salen es una superstición que no se sustenta en los datos estadísticos.

¡He perdido mi décimo! ¿Qué puedo hacer?

¿Ibas a cobrar tu décimo premiado pero te has dado cuenta de que lo has perdido... ¡o te lo han robado!? Que no cunda el pánico, esto es lo que debes hacer en estos casos:

¡Mucha suerte y que la Lotería de Navidad te sonría!