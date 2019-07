Disney elimina esta escena de Toy Story 2 por considerarla machista

Pixar ha eliminado una de las escenas de los créditos de Toy Story 2 por considerarla machista e inapropiada. Se trata de una secuencia en la que el sheriff El Oloroso Pete asegura a dos Barbies que él puede mover hilos para que protagonicen una próxima película... Mientras las mira de arriba a bajo e incluso a una de ellas le besa la mano.

Con esa especie de "tomas falsas" de los créditos, los guionistas pretendían que los personajes animados se pareciesen a los actores reales, que se atascan con las frases o cometen ciertos errores. Sin embargo, aunque la escena podría considerarse una "parodia" de lo que es una práctica habitual en el cine (véase el movimiento Me Too y el caso Harvey Weinstein), Disney ha considerado que una película infantil no debe tener ese tipo de contenido, que han calificado de inapropiado, informa Deadline.

La escena puede verse a partir del minuto 03:30 del vídeo.