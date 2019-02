Disney presenta el primer tráiler oficial de 'Frozen 2'

Ya queda menos para el regreso de Elsa, Anna y Kristoff a la gran pantalla. Será el próximo 22 de noviembre cuando el film de Disney vea por fin la luz, haciendo las delicias de los niños de medio mundo.

En estas primeras imágenes, vemos a Elsa intentando controlar el otro elemento con sus poderes, pero parece que la fuerza del océano puede con ella. Además, vemos a Elsa, Anna y Kristoff caminar juntos en lo que parece una nueva aventura lejos de Arendelle.

La película original de Disney fue un éxito de taquilla tremendo, donde recaudó más de 1 millón de euros en todo el mundo. Se llevó el Oscar a Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original por 'Let it Go'. Desde febrero de año pasado cuenta con su propio musical de Broadway.