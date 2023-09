Las divertidas llamadas de Antonio Orozco y su madre durante las audiciones a ciegas de La Voz: "Por mi hijo mato"

Carmen, la madre de Antonio Orozco ha protagonizado uno de los momentos más divertidos de la segunda noche de La Voz.

Después de la actuación de uno de los talent, una vez se han volteado las sillas para volver a comenzar, el coach ha dedidido llamar a su madre para contarle qué tal se le estaba dando el programa, y la conversación no ha tenido desperdicio.

Antonio se ha quejado de que sus compañeros no dejan de llevarse a concursantes que a él le gustan

+ Mamá escucha una cosa estamos aquí en las grabaciones de las audiciones a ciegas de la voz y pablo y Fonsi se lo están llevado to’ y no me dejan na’

- ¿Que yo estoy ciega?

+ ¡Que tu estas ciega no, que estoy haciendo las audiciones a ciegas!

- Paulo, deja a mi niño que cuando te vea te voy a tirar de la oreja.

+Y Malú se lo está llevando todo también.

- Joder con la Malú, oye dile que a mi me gusta mucho que lo deje tranquilito, dejarlo que gane este año también que tiene dos niños, coño. Venga, dejarlo que gane.

+ Gracias mama me quedo mas tranquilo que vaya bien.

- Venga venga que le voy a tirar de las orejas a todos adiós, adiós.

Ni el público, ni los coaches, ni el propio Orozco han podido aguantar la risa en el transcurso de la conversación telefónica y, y tras terminar, sus compañeros no ha podido evitar comenta lo sucedido a carcajadas.

"Illo Antonio es mortal eh tío, qué maravilla por favor", ha dicho "Paulo" López.

"Me encanta mi vieja killo, qué poca vergüenza, le llama Paulo, no se por qué, o le llama Antonio José o le llama paulo. ¿Paulo por qué, de que habrá escuchado Paulo?", se ha preguntado a sí mismo muerto de risa.

Pero unas audiciones más tarde, cansado de que los concursantes pasen de el ha decidio volver a llamar a su madre para quejarse, o como él la ha denominado: su oráculo.

+ Mamá, Malú me ha superbloqueado.

- Mira, dile a la Malú que por mi hijo mato.

+ Mamá esque van pasando los chicos y es como que no me ven, te lo prometo, no me elije nadie.

- Po' hijo mio tu estás mu' lindo como para que no te vean.

+ Mamá dile algo a Malú, que me está superbloqueando todo el rato [ha recordado].

- Malú, deja a mi niño tranquilo que es tu amigo mujer, que está muy solo, muy solito ahí. Oye, Antonio, no trabajes más con ellos eh, que te tienen la vida amargá, me cago en la mar.

+ Bueno mamá, te llamo en otro momento que estoy muy triste.

- Venga no llores más.

La conversación ha vuelto ha provocar una carcajada generalizada y lágrimas de risa.

Sin lugar a duda pasará a la historia como uno de los momentos más divertidos de la edición.