Drew Barrymore se sincera sobre su lucha contra el alcoholismo: "No servía para nada"

El cambio radical que ha experimentado Drew Barrymore durante los últimos años es más que evidente. Desde hace un par de años, la actriz ha luchado contra el alcoholismo que sufre y ahora se ha sincerado sobre estos excesos y su intención de mantenerse sobria durante una entrevista en CBS Mornings.

La actriz, muy reservada con estos temas, ha revelado que lleva mucho tiempo luchando contra estas adicciones: "Normalmente soy reservada sobre mis luchas. Pero voy a decir algo por primera vez en mucho tiempo. No he tomado un trago de alcohol en dos años y medio".

Según ha explicado, fue ella misma la que se dio cuenta que había llegado a un punto en el que ya no podía más: "Me di cuenta que era algo que no servía para nada, ni a mí ni a mi vida". Así, recordó que cuando las personas se "estancan en un patrón" y no hacen cambios en su vida para cambiarlos, se vuelven "débiles".

Fue entonces cuando la actriz decidió volver a coger las riendas de su vida y dejar atrás estos excesos: "Cuando rompes ese ciclo, surge un empoderamiento que me dice que no soy débil, que en realidad soy fuerte" dijo Barrymore.

Su cambio radical: sobria y nueve kilos menos

La sobriedad no es lo único que ha cambiado en la vida de Drew Barrymore. De hecho, la actriz también ha querido implantar en su día a día nuevos hábitos saludables: "La inseguridad es ruidosa, la seguridad es callada. Por eso no hablé con la gente sobre el tema durante años. Fue un viaje tranquilo y seguro, quería resolverlo y seguir adelante sin hacerlo público".

Con este nuevo estilo de vida, Barrymore señaló que está siguiendo un estilo de vida con el que se siente bien y que ha sido vital para conseguir su bienestar. Un cambio de rutinas y de alimentación que le llevó a perder nueve kilos.

En febrero de 2020, Drew habló del proceso que hizo para encontrar su 'mejor yo'. Lo hizo con la ayuda de su entrenadora Marnie Alton, con la que consiguió perder nueve kilos. "Esta mujer es mi maestra desde hace mucho tiempo y una querida e importante amiga. Ella me ha ayudado. Me ha curado. Me ha animado a seguir adelante cuando sentía que ser fuerte era una tarea insuperable ", escribió junto a una imagen con la entrenadora.

No es la primera vez que la actriz habla sobre estos problemas. A principios de año, Drew Barrymore la actriz ya se sinceró sobre su estancia en una institución psiquiátrica cuando tenía 13 años, una clínica que volvió a visitar este pasado mes de septiembre durante su programa The Drew Barrymore Show.