Emilia Clarke se desnuda para Violet Grey

Emilia Clarke es ahora protagonista de una nueva película llamada 'Me Before You' y se encuentra en plena promoción.

Para ello, todas las revistas y medios quieren contar con la madre de los dragones de 'Juego de Tronos', y por qué no, posar para ellos como ya nos tiene acostumbrados.

Ligerita de ropa, la actriz nos vuelve a impresionar con sus desnudos, esta vez, para la revista Violet Grey. El topless de Emilia Clarke ya está siendo comentado por toda la red, y no es para menos porque la verdad es que sale impresionante.

La realidad es que ya ha mencionado en alguna ocasión que se siente muy orgullosa de su cuerpo y no tiene miedo de mostrarlo.

¿Qué te parece?