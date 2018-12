Cristina Pedroche: "Mi vestido para las Campanadas será algo fuera de lo normal"

Cristina Pedroche acudió este miércoles a 'El Hormiguero' como invitada oficial del programa. Solo entrar ya causó una gran revolución, bailando al ritmo del éxito 'Taki Taki' de DJ Snake, Selena Gómez, Ozuna y Cardi B.

Fue la misma colaboradora de 'Zapeando' la que insistió al presentador del programa, Pablo Motos, para que volvieran a poner la música y bailara con ella. Y así fue, ambos acabaron haciendo un movimiento muy sensual de caderas.

Al empezar la entrevista, la primera pregunta que el presentador hizo a la colaboradora fue acerca de su vestido de fin de año, ya que volverá a presentar por quinto año consecutivo las campanadas en Antena 3.

Pedroche no quiso revelar muchos detalles acerca del vestido, pero si quedo una cosa muy clara y es que no nos va a dejar indiferentes, ya que asegura que será "algo fuera de lo normal".

A su vez afirmó: ''La gente espera ver un show con mi vestido, sigo viendo las imágenes y aún me emociono porque ya son cinco años consecutivos'', y añadió ''Que esa noche España se divida en si les gusta o no mi vestido, si llevo mucha tela o no, es un tema más para hablar en las cenas de navidad y no me importa''.

Pedroche descubrió algo que al parecer no le hizo tanta gracia... Y es que Pablo Motos no le seguía en Instagram. Ambos cogieron el móvil a la vez y se siguieron y celebraron su amistad en la red social con un gran abrazo.

Volvieron a hablar del vestido cuando Pedroche añadió: ''Es un vestido con el que mucha gente va a soñar'' , ''No es un vestido que me puedo poner cualquier otro sábado, es exclusivo para la última noche del año, me quiero sentir Beyoncé''. Una de las pistas que dejó caer fue que le encantan las transparencias y los brillantes.

El último vestido que lucirá Cristina Pedroche en el 2018 será muy arriesgado. El diseño y la idea principal ha sido de ella y se ha basado en algunas páginas de Instagram de moda que sigue, fue en agosto que tuvo una revelación divina cuando decidió finalmente como sería.

Como el programa de 'El Hormiguero' se transmite en directo y es una hora en la que a todos nos cruje la barriga por el hambre, Motos, quiso invitar a la colaboradora a patatas, morro de cerdo y jamón ibérico. Pero ella afirmó que lo que le gustaba realmente eran las castañas y delató su gran vicio hacia ellas.

Finalmente, hablaron del vestido, de comida y no podía faltar hablar de yoga, una de las cosas que más le gusta a Pedroche: ''Yo empecé a hacer yoga hace dos años, no tenía flexibilidad y me dolía la espalda''. Pero un reto tiene desde que empezó a practicar dicho deporte y es en 'hacer el espagat' cosa que aún no ha conseguido, pero fue en directo y en frío su intento y vimos que no le falta tanto para llegar a hacerlo.