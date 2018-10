Selena Gomez y Cardi B sacan su lado latino en el explosivo baile de 'Taki Taki' con Ozuna y DJ Snake

Tras publicar algunas imágenes del rodaje las expectativas por ver 'Cuando me miras', el nuevo videoclip de C. Tangana estaban por las nubes. Y no ha defraudado. Dirigido por el genial Eduardo Casanova, Úrsula Corberó reinterpreta a una Maria Magdalena moderna que clava rosas en el cuerpo del rapero mientras derrama lagrimones.