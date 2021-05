"Me estaban dando hostias todos los días": el motivo por el que Pablo Motos no quiso darle una entrevista a José Ramón de la Morena

El primer invitado de la semana en El Hormiguero ha sido el presentador José Luis de la Morena, que ha anunciado que se retira de los micrófonos después de más de 40 años de trayectoria profesional. ¿El motivo? Disponer de tiempo para su vida y su familia.

El director de El Transistor de Onda Cero le ha explicado a Pablo Motos que él "está cambiando pañales todavía". "No querría que José Ramón (su hijo) me dijera lo que me dijo Ruth hace poco: 'es que cuando yo era pequeña tú no estabas'. Y es verdad. Pero gracias a que yo no estuviera tú has podido estudiar donde has querido y has tenido una serie de comodidades", ha continuado explicando, asegurando que su hija le dijo que ella no le había pedido estas comodidades.

Durante la entrevista, Pablo Motos le ha hecho una serie de preguntas que José Ramón tenía que contestar rápidamente, sin pensarlo. Una de ellas ha sido "¿Hay algún personaje que te hubiese gustado entrevistar y que no has podido?", al o que el locutor le ha dicho rápidamente "Te lo habría pedido a ti", entre risas.

"Me estaban dando hostias todos los días"

Hace unos meses, José Ramón le pidió a Pablo Motos que acudiese a su programa pero éste lo rechazó. Y ahora ha explicado el motivo: "Es que cuando me llamaste yo estaba en un momento muy delicado. Si me llamas otra vez voy, pero en aquel momento no".

"Pero me llamaste en un momento en el que yo estaba diciendo que la mascarilla tenía que ser obligatoria y Fernando Simón decía que no hacía falta, que era suficiente con la distancia de seguridad. Yo estaba diciendo que las PCR era lo único que teníamos hasta la vacuna y estaban diciendo que las PCR estaban dando falsa sensación de seguridad. Y me estaban dando de hostias todos los días", ha continuado explicándole: "Entonces me llamas tú y me dices 'vente a la radio' y digo 'me coge esta noche José Ramón de la Morena y me saca hasta los higadillos en una entrevista y mañana no puedo ir a ninguna parte'. En aquel momento me acobardé. Yo era prácticamente la oposición"

"Te metiste mucho en política", le ha respondido José Ramón, aunque Pablo ha asegurado que no se trata de política, sino de la seguridad de las personas: "Son cosas que afecta a la gente. A mi la política me aburre. Pero cuando una noticia afecta a la gente, cuando la gente se está muriendo, claro que me meto, Y que me echen si hace falta".