Pablo Motos confiesa su peor borrachera: "Amanecí con la cabeza dentro de un minibar"

Quim Gutiérrrez ha visitado el plató de El Hormiguero para hablar de la nueva temporada de El vecino, la serie donde interpreta a un particular superhéroe.

Pero también ha hablado de otros temas como de las manías que tiene cuando se hospeda en un hotel. "Creo que en los hoteles queda mucho trabajo por hacer en cuánto a decoración", ha afirmado confesando que guarda los cuadros en el armario, mueve los muebles y vacía las neveras.

Cuando Quim hablaba de vacías las neveras de los hoteles, Trancas le ha recordado a Pablo Motos lo que le pasó a él con una nevera de hotel. "Si cuento esto me va a caer..." ha confesado Pablo, aunque se ha animado a explicarlo.

"Una noche pillé un pedo importante. Estábamos en el lago de San Juan haciendo wake (wakeboard), y me quedé una noche porque la primera pasada de la mañana es la más bonita. Pero llegué muy perjudicado. Entonces hice todo lo que has contado tú, pero muy perjudicado", ha explicado haciendo referencia a mover muebles y vaciar el minibar.

"El hotel no tenía aire acondicionado y era verano. Y saqué todas las bebidas de la nevera, las puse todas en fila, cosa que no recuerdo, y metí la cabeza en el congelador", ha continuado explicando entre risas: "Hay despertares horribles. Pero despertar dentro de un congelador es horroroso".

"¿Pero te quedaste dormido dentro?", le ha preguntado Quim muy sorprendido. "Me quedé dormido dentro. La cabeza fresquita y el cuerpo sudando", ha añadido Motos.

Quim ha querido saber más sobre esta surrealista historia y le ha preguntado que si había soñado con osos polares con la cabeza dentro del congelador. "Lo que he contado es todo de lo que me acuerdo, no me he guardado ningún detalle", le ha asegurado Pablo.