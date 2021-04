Los estrenos de la semana, por Peli de Tarde

¿Os gustan las películas de ladrones? ¿Y las de zombies? ¿O quizás preferís las historias de amor? No os preocupéis porque no vais a tener que escoger. En la cartelera de esta semana lo tenéis todo y más. Títulos como De ladrona a princesa o La gala harán las delicias de los cinéfilos siesteros. ¡Hora de disfrutar!

La ambición de la famosa ladrona de guante blanco, Isabelle, no tenía límites. La policía llevaba años tratando de detenerla, pero ella siempre lograba escabullirse a pesar de que en cada uno de sus golpes buscaba el más difícil todavía. Cuando una mañana, tirada en la cama de una mansión andorrana, leyó en el periódico que el príncipe de un pequeño país centroeuropeo haría un tour de viajes oficiales por diferentes países, se marcó un objetivo algo simple pero, a la vez, tremendamente complicado: robarle la cartera. Tras muchos preparativos y sortear varios controles, consiguió alcanzar a su presa, pero en el último segundo, impresionada por la presencia del atractivo príncipe, su mano tembló. Él se dio cuenta de la situación, pero al ver a Isabelle sintió un flechazo. En vez de llamar a su equipo de seguridad, se declaró a la ladrona: "No has conseguido robarme la cartera, pero sí el corazón". - De ladrona a princesa (The thief of hearts)

Un momento de la gala de los Oscar 2021. // Getty Images

En plena pandemia mundial, cineastas y actores deciden celebrar la gala de los Oscar a pesar del riesgo que ello conlleva. Las medidas sanitarias y de seguridad son extremas, lo que les permite disfrutar de una gala con un número reducido de asistentes pero con mucho glamour. Lo que no esperan es que, en el transcurso de la ceremonia, el virus que amenaza a la humanidad se agrava radicalmente convirtiendo a toda la población en zombie. A toda menos a ellos. Los fans que rodean el teatro donde se lleva a cabo el acto pasarán de querer buscar el autógrafo de sus ídolos a querer comerles el cerebro. - La gala (Zombies Vs Stars)

Brad Pitt y Youn Yuh-Jung, en la gala de los Oscar. // Gtresonline

Tras varios años viuda, la señora Youn encuentra el amor en un apuesto hombre, Brad, bastante más joven que ella. La diferencia de edad hace que le dé reparo compartir su alegría con sus seres queridos, pero aprovechando una gala benéfica a la que está invitada decide hacer público su amor. Una vez allí, la gente empieza a murmurar y dirigirles miradas de desaprobación. Sus hijos, que también están presentes, se enfada con ella, afirmando que Brad sólo persigue su fortuna. Triste y humillada, la señora Youn alquila una casa en un pueblecito de Cornualles donde se instala con su enamorado. Alejada de todo y de todos, vivirá los días más felices de su vida. - Los felices días de la señora Youn (Love me, Brad)