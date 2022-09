Eva Santolaria revela el motivo por el que rechazó ser profesora en 'Física o Química'

Entre el fin de Compañeros y el inicio de Física o Química hay seis años de pausa. El instituto Azkona cerró sus puertas en 2002 y el Zurbarán las abrió en 2008.

Eva Santolaria ya era conocidísima por su papel de Valle en la recordada Compañeros, donde su historia de amor con Quimi (Antonio Hortelano). se convirtió en una de las tramas principales de la serie. Luego saltó a 7 Vidas... junto a Santi Millán, la desaparecida Amparo Baró o Javier Cámara. Y el siguiente proyecto, que podría haberle dado un impulso a su carrera, lo rechazó.

Hacía dos años que 7 Vidas... se había despedido de la audiencia cuando a Eva Santolaria le pusieron delante los guiones de Física o Química, una nueva serie que empezaría a emitirse en Antena 3 en febrero de 2008. Querían que diese vida a una de las profesoras del instituto Zurbarán, pero Santolaria no estaba preparada para volver "al cole".

"Yo tenía los guiones de Física o Química, el uno y el dos, para hacer de profesora. Y dije que no", ha recordado ahora en una entrevista en Ser Catalunya. Lo cierto es que no es la primera vez que lo cuenta. Le ofrecieron interpretar a Irene, un papel que terminó asumiendo la actriz Blanca Romero.

"Estaba súper bien y era muy guay, pero pensaba en aquel momento '¿voy a estar, en este momento de mi vida, con el titular 'Valle vuelve al cole?'", rememora la intérprete, que en aquel momento tenía otras aspiraciones. "No me apetecía. Me apetecía hacer otras cosas, y esas otras cosas era teatro", cuenta. Por aquel entonces, Santolaria estuvo un año de gira sobre las tablas con Auto, una obra de teatro que coprotagonizaba junto a Carmen Machi.

Aunque fue un trabajo satisfactorio a nivel profesional, Santolaria reconoce que no salir en televisión hace que el público te olvide aunque sigas en activo. "Es un año y medio de tu vida en blanco. Profesionalmente no, pero para la gente sí. Por tanto, el éxito y el fracaso son súper relativos", confiesa Santolaria.

En la charla, la actriz no ha podido evitar ser preguntada por un posible regreso de Compañeros ahora que están tan de moda las resurrecciones de series míticas que han marcado a la audiencia, como puede ser la nueva versión de Un paso adelante, UPA Next, donde Miguel Ángel Muñoz pasa de alumno a profesor. Precisamente los de Física y Química ya se reunieron para un doble capítulo especial en Atresplayer.

"No ha habido una proposición formal para hacer un reencuentro de Compañeros como tal. Aunque hay muchas maneras, ¿no?", dijo sobre la posibilidad de recuperar la esencia de una de las series adolescentes más queridas y recordadas.