Blanca Romero, muy enfadada con las clases online de los niños: "Los padres no sabemos hacer eso"

La actriz Blanca Romero ha estallado en las redes sociales contra el sistema de deberes online que algunos profesores continúan mandando a los niños a pesar de que han vuelto ya las clases presenciales.

La modelo no cree que sea necesario continuar con este sistema porque ya no hay confinamiento y se ha mostrado muy enfadada en una serie de Instagram stories, donde reclama que los deberes de los niños vuelvan a su método habitual.

"El confinamiento ya terminó, ¿por qué tiene que venir a casa y ponerse con el ordenador? Los padres no sabemos hacer eso, si los niños no son capaces de entrar en una plataforma, ni de colocar todo ese rollo de contraseñas, hasta que no tengan la edad y lo sepan hacer ellos, no se puede mandar", exclama.

"Además todos los ingenieros maravillosos que tenemos, aeronáuticos, aeroespaciales, qué estudiaron, ¿online?, ¿están jubilados ahora?, porque además no seré la única zopenca de este país, ¿no?", termina.