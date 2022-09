Chanel no estará en 'UPA NEXT': el motivo de su ausencia de los nuevos capítulos

Aunque Atresmedia contaba con Chanel para el regreso de la mítica serie en su nuevo formato, UPA NEXT, finalmente la artista no participará en el proyecto.

A mediados de julio una eufórica Beatriz Luengo anunciaba el inicio del rodaje de UPA NEXT, el formato que resucita el fenómeno Un Paso Adelante para recibir nuevos alumnos. Y no solo eso, sino que los que antes eran aprendices ahora son profesores. Mónica Mara y Quique Gonzáles son algunos de los nuevos rostros que se unen a la serie.

20 años después de su estreno, Atresmedia vuelve a poner en marcha el mecanismo de un fenómeno audiovisual que fue traducido -que no adaptado- al francés y al italiano, países donde cosechó un grandísimo éxito.

De este modo, que UPA Next esté disponible en ATRESplayer Premium es solo cuestión de tiempo. Este viernes ha tenido lugar la rueda de prensa, con motivo de FesTVal, donde se han mostrado las primeras imágenes de los nuevos episodios y donde además se ha confirmado que Chanel finalmente no formará parte del elenco.

T4 Un Paso Adelante (Sección) // Atresplayer.com

Los motivos de la ausencia de Chanel

Aunque desde Atresmedia tenían esperanzas en que la hispanocubana entrase a formar parte del fenómeno UPA Next, Chanel ha tenido que rechazar el proyecto por incompatibilidad de agendas.

Las conversaciones se habían iniciado antes de que Eurovisión se llevase a cabo, es decir, antes del mes de mayo, pero el abrumador éxito cosechado con SloMo y las oportunidades que le han llegado tras su hazaña han obligado a Chanel a renunciar a UPA Next.

"Lamentablemente, Chanel no va a poder estar con nosotros. Ella tiene muchísimas fechas y entre las suyas y las nuestras, al final ha sido imposible", manifestaba Montse García, directora de Ficción de Atresmedia.

Un fichaje frustrado que finalmente no se ha podido hacer realidad pese a los deseos por ambas partes. "El acuerdo que teníamos con ella fue previo a la celebración de Eurovisión y después ha petado. Era nuestro deseo y el suyo, pero al final su agenda ha explotado", añadió Xavier Pons, productor ejecutivo de la serie y director general de Globomedia.

🗣 Montse García, directora de Ficción de Atresmedia TV, sobre los nuevos talentos de #UpaNext⬇️ pic.twitter.com/34TKxYgFRZ — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) September 9, 2022

La nueva trama de UPA Next

Desde Atresmedia, además, garantizan que UPA Next recuperará el espíritu de su versión original.

"La historia de UPA Next retoma el universo de Un paso adelante y a algunos de sus personajes más emblemáticos. Los nuevos capítulos reavivan, en una nueva temporada, las tramas protagonizadas por alumnos y profesores que hicieron de esta serie de Antena 3 un auténtico fenómeno fan y a sus actores, ídolos de una generación de jóvenes", explicó la productora.

Según se ha podido saber, en estos nuevos capítulos, Rober (Miguel Ángel Muñoz) regresa de Estados Unidos con el proyecto de montar un musical. Para hacerlo realidad tendrá que llevar a cabo un nuevo casting, ayudado por Lola.

Las primeras imágenes de UPA Next ya están disponibles

"No hubo ningún problema con Pablo ni con nadie"

Uno de los actores que no estará en este nuevo proyecto será Pablo Puyol. En una entrevista con El Español, el actor revelaba que le hubiera gustado unirse al reparto y ha lamentado que no sea así.

"Es una historia en la que me hubiera gustado estar. Le tengo mucho cariño y fue algo muy importante de mi vida. Me hubiera gustado participar, pero si no han querido contar conmigo ellos tendrán sus razones y ya está, yo no puedo hacer más... con todo el dolor de mi corazón", reconocía el actor.

Desde Globomedia afirman que la ausencia de Pablo -que interpretaba a Pedro- no tiene nada que ver con asuntos económicos.

"Estuvimos hablando con Pablo y valorando su incorporación, al final no fue posible", dijo Pons antes de asegurar que dedicarán "algún guiño cariñoso" hacia su personaje en estos nuevos capítulos.

"Hicimos una reflexión conjunta y el resultado fue tomar decisiones y conformar el equipo que ha quedado. No hubo ningún problema con Pablo ni con nadie", zanjó.