Eva Soriano se convierte en Eiffel 65: vuelve a ver su actuación en 'Tu Cara Me Suena'

Han hecho falta diez galas de Tu cara me suena para verla así, pero por fin Eva Soriano se ha puesto en la piel... ¡de un calvo! A pesar de que su actuación de Dua Lipa dejó mucho que desear en la novena gala del programa de imitaciones, la presentadora de Cuerpos Especiales, el morning de Europa FM, no se ha dejado llevar por la mala dinámica y ha comenzado de nuevo con buen pie con una imitación muy carismática.

La humorista ha dejado atrás el halo de diva que desprende Dua Lipa para transformarse en un calvo italiano con muy buen rollo. Así, la catalana ha dado rienda suelta al europop de finales de los 90 para convertirse en el cantante de Eiffel 65 y entonar así el mítico Blue (Da Ba Dee), una canción que requiere mucho buen rollo, aunque también trae mucha nostalgia de las fiestas de entonces.

Eva Soriano, la reina del 'autotune' para imitar a Eiffel 65

El grupo Eiffel 65 fue el reto de la semana para Eva Soriano, que no dudó en dejarse llevar por el 'autotune' de la canción para imitar al grupo italiano de eurodance y a su conocidísimo Blue (Da Ba Dee), con una calva postiza que parece hecha a medida para nuestra humorista favorita.

"Me has tocado el corazón esta noche", confesó Latre, que viajó junto a la cómica a la época en la que comenzó a salir de fiesta, y no descartó darle el 12 tras su gran actuación. La cómica acabó por llevarse el 8 del jurado, que valoró el esfuerzo de ser la primera concursante en cantar con autotune, y también un 8 del público.

Eso sí, Eva Soriano desató la locura del autotune en la gala, donde se vio "poseída" por este aparato y acabó protagonizando uno de los momentos más desternillantes de la noche.

Por su parte, Eva tendrá que hacer frente la semana que viene a otro reto: imitar a Natalia Jiménez, la cantautora y exvocalista del grupo La Quinta Estación, con el que nuestra presentadora favorita seguirá en ascenso en su escalada a por el título de ganadora de Tu cara me suena.

