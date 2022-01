Eva Soriano se convierte en Dua Lipa: vuelve a ver su actuación en 'Tu Cara Me Suena' // Antena 3

Después de nueve galas de Tu cara me suena clavando sus actuaciones, Eva Soriano nos ha demostrado que a veces las cosas no salen como quieres. Tras una gran imitación de la mítica ídolo de los años 2000, Avril Lavigne, la presentadora de Cuerpos Especiales, el morning de Europa FM, ha tenido que ponerse en la piel de una de las artistas del momento.

La humorista ha pasado de ser la chica mala del programa a deleitarnos con una de las canciones más virales de los últimos meses. Y es que la catalana ha tenido que transformarse esta semana en la inigualable Dua Lipa al ritmo de su tema Levitating, un tema que ha supuesto un auténtico reto para Soriano, tal y como ella ha afirmado.

Eva Soriano nos deja 'levitando' con su imitación de Dua Lipa

Eva Soriano ha tratado con todas sus fuerzas de dar la mejor versión de la cantante británica en su actuación. Para ello, ataviada en uno de sus outfits más reconocidos, la humorista ha dado rienda suelta a la sensualidad con su coreografía y a su registro vocal para convertirse en Dua Lipa.

Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la cómica no ha conseguido clavar su imitación de Dua Lipa. De hecho, Soriano, que lleva semanas pidiendo que dejaran de tocarle números movidos, no brilló como en galas anteriores. "Hoy te he visto tensa, pese a que ha habido un trabajazo de coreografía, un tipo de fraseo muy complicado...", le confesaba Chenoa.

Eva Soriano imita a Dua Lipa en Tu cara me suena. // Antena 3

Con dos 4 y un 5, ha sido una de las menos valoradas de la velada. "¡Qué mierda!", expresaba la propia Soriano, que ha admitido las palabras de Latre, que le ha comentado que "el resultado final no ha quedado tan lucido como era el videoclip. Ha quedado menos serio de lo que realmente te lo has tomado".

Eso sí, la humorista no ha dejado de lado su habitual sentido del humor: "No pasa nada, sé que he hecho una pedazo de mierda, pero hay que aplaudir la mediocridad, porque también te hace fuerte".

Eva Soriano también ha protagonizado otro de los momentos de la noche con el pulsador para elegir los nuevos artistas de cara a la décima gala de Tu cara me suena. De hecho, la presentadora ha estrenado en el programa la casilla Te lo regalo, que consiste en que el concursante puede decidir entre quedarse o 'regalarle' el artista que le toque a quien quiera.

Detrás de esta casilla se escondía Pitbull, pero la cómica decidió darle el artista a Loles León: "Con los calvos tengo una relación de amor-odio porque un calvo me rompió el corazón", confesaba Soriano. "¿Pero te has vuelto loca? ¿Qué te he hecho?", preguntó la actriz ante este nuevo personaje.

Por su parte, Eva tendrá que hacer frente la semana que viene a otro reto: imitar a los chicos de Eiffel 65, los cantantes del mítico Blue (Da Ba Dee), con el que nuestra presentadora favorita seguirá en ascenso en su escalada a por el título de ganadora de Tu cara me suena.

Eso sí, ¡no te pierdas la actuación de Eva Soriano como Dua Lipa en Tu cara me suena!