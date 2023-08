Fallece a los 66 años el actor Ron Cephas Jones, el entrañable abuelo de la serie 'This is Us' | GETTY IMAGES

Conocido por su participación en series como This is Us y Mr Robot , fallece a los 66 años el aclamado actor Ron Cephas Jones , ganador de dos premios Emmy y una gran referencia en Brodway.

El actor Ron Cephas Jones —mayormente conocido por sus papeles en This Is Us y Mr Robot, además de Ley y Orden y Truth be told— ha fallecido a los 66 años.

El representante del intérprete ha confirmado la desoladora noticia a la revista People, señalando el motivo de su muerte: un problema pulmonar de larga duración.

Ron reveló al diario New York Times en 2021 que había estado luchando en privado contra una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y recibió un doble trasplante de pulmón en el Centro Médico Ronald Reagan UCLA en 2020, donde estuvo ingresado al menos durante dos meses.

"A lo largo del curso de su carrera, todo el que tuvo la suerte de tenerle sintió su calidez, belleza, generosidad, amabilidad y corazón. Comenzó su carrera en el Nuyorican Poets Cafe y su amor por el escenario estuvo presente en toda su trayectoria, incluyendo su reciente nominación a un premio Tony y ganar el Drama Desk Award por su papel en Clyde's en Brodway", ha expresado en el comunicado.

Y es que, pese a que fuese mayormente conocido por sus apariciones en pantalla, Jones amaba el teatro. "Mi vida entera está sobre el escenario. No volver a interpretar en mi vida parece peor que la muerte", confesó en 2022 a Entertainment Weekly.

"La belleza interior y el alma de Ron eran evidentes para la inmensa audiencia de su interpretación ganadora de múltiples Emmy en This is Us", ha continuado diciendo su representante.

Ron Cephas interpretó a William His en la aclamada serie This is Us, donde dio vida al padre de Randall Pearson —uno de los protagonistas de la serie—, y no tardó en ganarse el cariño de todos los espectadores.

Su interpretación le valió dos premios Emmy en la catgoría Mejor Actor Invitado en serie de Drama, uno en 2018 y otro en 2020, año en el que también fue galardonada su hija Jasmine Cepha Jones (34).

Las redes sociales rápidamente se han llenado de mensajes de tristeza, cariño y admiración hacia el actor, tanto de sus fans como de sus compañeros de profesión.