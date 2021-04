Gala Oscar 2021: a qué hora empieza, quién la presenta y qué películas están nominadas

La Academia de Cine de Los Angeles celebra este domingo 25 de abril la esperada gala de los Oscar.

La ceremonia —que estaba prevista para febrero— fue pospuesta para abril por la crisis del coronavirus, que marcará el desarrollo de la gala. No será únicamente en el Teatro Dolby de Los Angeles ni habrá tantos invitados como habitualmente. Además, el dress code impone el uso de mascarilla, aunque no en todos los momentos de la gala.

Mank, la película que cuenta cómo se escribió el guion de Ciudadano Kane, parte como favorita con 10 nominaciones. Es una de las candidatas a Mejor película. Si se lleva el premio, o será otra de las siete nominadas, se sabrá a partir de las 05:00 horas del día 26, hora prevista para el final de la ceremonia.

Te contamos todos los detalles de los Oscar 2021.

A qué hora empieza la gala

La gala empieza a las 02:00 horas y se prolongará durante aproximadamente tres horas. Se espera que alrededor de las 05:00 horas ya se sepa qué cinta coge el testigo de Parásitos y se lleva el Oscar a Mejo película.

Antes, a eso de las 00:00 horas, empezará el desfile de estrellas de Hollywood por la alfombra roja del Teatro Dolby de Los Angeles, que este año no será el único escenario de la ceremonia.

Dónde se celebran los Oscar

Su celebración no se producirá exclusivamente en el famoso Teatro Dolby. Sus asistentes se distribuirán también entre el centro ferroviario LA Union Station y otros escenarios localizados fuera del país en las ciudades de Londres y París. Esos espacios alternativos están pensados para todos aquellos nominados para los que haya sido imposible su traslado a Los Angeles por las restricciones del coronavirus.

Quién presenta los Oscar

Como viene ocurriendo desde hace años, la gala de los Oscar no contará con un único presentador. De hecho, este año la ceremonia contará con 15 celebrities que se encargarán para atraer y entretener al público durante la velada.

Los maestros de ceremonias son Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle, Bryan Cranston, Laura Dern, Harrison Ford, Regina King, Marlee Matlin, Rita Moreno, Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Reese Witherspoon, Renée Zellweger y Zendaya.

¿Quién actúa en la gala?

Los Oscar de este 2021 contarán con las actuaciones de Celeste, H.E.R., Leslie Odom Jr., Laura Pausini, Daniel Pemberton, Molly Sandén y Diane Warren.

Son los artistas nominados en la categoría de Mejor canción original. Se encargarán de interpretar sus temas en el show previo a la gala oficial. Su espectáculo formará parte del espacio llamado Oscar: Into the Spotlight. Cuatro de las actuaciones se desarrollarán en la azotea del edificio de la Academy Museum of Motion Pictures en Los Ángeles, mientras que la quinta y última se retransmitirá desde Islandia.

Qué películas están nominadas y cuál es la favorita

La película Mank llega a la cita como la favorita con 10 nominaciones. La producción de Netflix opta a Mejor película, Mejor dirección para David Fincher, Mejor actor protagonista para Gary Oldman y Mejor actriz de reparto para Amanda Seyfried.

En la categoría de Mejor película compite con El padre, Judas y el mesías negro, Minari. Historia de mi familiaUna joven prometedora, Sound of Metal, El juicio de los 7 de Chicago y Nomadland.

Esta última, de la directora Chloé Zhao, acude con numerosas papeletas después de ganar el BAFTA a Mejor película, Mejor dirección, Mejor actriz protagonista y Mejor fotografía.

Consulta aquí la lista completa de nominados

¿Hay nominados españoles?

Hay nominados españoles, pero ninguno en las grandes categorías. El Oscar a España podría venir de la mano de Sergio López-Rivera, nominado a Mejor maquillaje por La madre del blues; Santiago Colomo, nominado a Mejores efectos especiales por El magnífico Iván; y María del Puy Alvarado y Marisa Fernández Armenteros, nominadas a Mejor largometraje documental por El agente tope.

También lo podría traer la alemana Bina Daigeler, nominada a Mejor vestuario por Mulán. Al fin y al cabo vive en Madrid desde los años 80.

¿Habrá invitados en pijama?

No habrá pijamas en los Oscar porque es una gala 100% presencial. Al contrario de lo que ha ocurrido con otras ceremonias previas, como los Globos de Oro o los Goya, la Academia de Cine de Hollywood no hará conexiones vía Zoom con las casas de los nominados. El dress code debe seguir unas normas. Como dice la carta enviada por los organizadores a los asistentes: "Lo formal es totalmente genial si quieres estar allí, pero lo informal en realidad no lo es".

Cómo se puede seguir la gala desde España

En Europa FM la madrugada del 26 de abril será la noche de los Oscar. David Martos y Soy una pringada harán una cobertura rigurosa y muy gamberra de la alfombra roja y de la ceremonia, desde las 00:00 horas hasta que termine la cita y se sepa el nombre de la película ganadora. El programa especial se podrá seguir en la radio, la web, la app y los canales oficiales. Para verla la cita en directo hay que conectar con Movistar + a partir de las 23:45 horas

¿Dónde se pueden ver las películas nominadas?

- Mank, en Netflix

- El juicio de los 7 de Chicago, en Netflix

- Sound of Metal, en Amazon Prime Video

- El Padre, en salas

- Nomandland, en salas

- Judas y el mesías negro, en Google Play (14,99 euros) y Amazon Prime Video (16,99 euros)

- Minari. Historia de mi familia, no disponible