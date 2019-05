G.R.R Martin desvela si el final de Juego de Tronos de los libros será el mismo de la serie o no

“Bueno... sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí”, ha contestado Martin a la pregunta del millón. “No hay que olvidar que trabajo en un medio muy distinto del de David y Dan. Ellos tuvieron seis horas para la última temporada. Yo espero que mis últimos dos libros ocupen 3.000 páginas de manuscrito entre ambos antes de terminarlo... y si son necesarias más páginas y capítulos y escenas, las añadiré".

La sexta temporada de Juego de Tronos adelantó a los libros de G.R.R Martin cuando en 2015 el autor retrasó el estreno de Tormenta de Espadas, el sexto libro de la saga literaria de Canción de hielo y fuego, en la que está basada la serie. A partir de ese momento, quedó claro que la serie de HBO acabaría mucho antes que la saga de Martin.

Jon y Daenerys en 'Juego de Tronos' / HBO

Es cierto que son formatos distintos, pero según Martin, en rasgos generales, seguirán la misma línea. De hecho, los guionistas de la serie, David Benioff y D.B. Weiss, se reunieron con el autor para acabar de aclarar matices de la novela y adaptar la serie lo mejor posible a un final acorde con las novelas.

Pero obviamente no es trabajo fácil y los guionistas de Juego de Tronos recortaron un gran número de personajes y tramas que aparecen en las novelas, por eso, el final no puede ser el mismo ya que "hay personajes que nunca llegaron a la pantalla y otros que murieron en la serie pero siguen vivos en los libros".

La familia Stark de 'Juego de Tronos' / HBO

G.R.R. Martin está harto de que le hagan esta pregunta, de hecho, piensa que es una "pregunta estúpida". Para él, no habrá un final que sea el adecuado y otro que no lo sea, ambos serán legítimos.

El autor ha querido felicitar el trabajo hecho por los creadores de Juego de Tronos: "Tuvimos gente increíble trabajando en la serie, como pueden dar testimonios todos los Emmys. David y Dan reunieron un equipo de campeones. Los directores fueron increíbles”. Así hablaba de ellos en la última entrada de su blog, mencionando especialmente a: David Benioff, Dan Weiss, Bryan Cogman y Richard Plepler (el directivo de HBO que dio luz verde al proyecto).