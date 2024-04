Henry Cavill confiesa que es fan de Shakira

Henry Cavill es uno de los actores más reconocidos del mundo por sus papeles en éxitos como Superman o The Witcher. Actualmente se encuentra en plena promoción de The Ministry of Ungentlemanly Warfare, la nueva película de Guy Ritchie, y ha sido preguntado sobre sus gustos musicales y, más concretamente, su pasión por Shakira .

“Absolutamente”, así de contundente se ha mostrado el intérprete cuando le han preguntado si se considera fan de Shakira.

“Cuando estaba creciendo ella era una gran estrella de la música en la radio y sonaba en los clubes todo el rato”, ha recordado, demostrando que su amor hacia la de Barranquilla no viene únicamente tras el lanzamiento de Las mujeres ya no lloran, el último y exitoso álbum de Shakira.

De hecho, uno de sus compañeros de rodaje ha querido dejar patente que las caderas de Henry Cavill “no mienten”, haciendo referencia al hit de la colombiana Hips don’t lie. “Ella cogió esa idea de mí”, ha contestado en tono socarrón.

Hay que recordar que no es la primera vez que se hace público que el intérprete de Geralt de Rivia es un gran admirador de Shakira, ya que en una alfombra roja el actor quedó desconectó totalmente de su charla con la prensa al intuir la figura de la colombiana en el mismo espacio.

¿Os imaginaís a Superman como protagonista de un videoclip de Shakira?