La importante reflexión de Raquel Sánchez Silva sobre los daños que las redes sociales pueden provocar en la salud mental

Raquel Sánchez Silva ha recibido amenazas a través de redes sociales, pero cree que tiene suerte. "Me ha cogido con una edad en la que me puede doler, pero no me puede derribar", ha dicho la presentadora a Alberto Chicote en el programa Fuera del mapa , donde ha reflexionado ampliamente sobre el daño que estas plataformas están provocando en la salud mental de muchos jóvenes.

Raquel Sánchez Silva fue la compañera de Alberto Chicote este martes en su programa Fuera del mapa. Juntos recorrieron Cabo de Gata y juntos reflexionaron sobre el daño que las redes sociales están haciendo a la sociedad actual, especialmente a los más jóvenes.

La periodista, que fue de los primeros rostros de televisión en abrirse un perfil en Twitter, ha lamentado el giro que han tomado estas plataformas. “Yo viví las redes en aquel momento con una total libertad, enamorada de ellas, esperanzada”, ha asegurado la presentadora, que recientemente denunció haber recibido duras amenazas en redes.

"Ahora mismo las redes son un lugar donde puede anidar mucho odio y mucha crueldad”, ha asegurado Raquel Sánchez Silva, quien está convencida de que se puede hacer mucho daño por esta vía. "Además hay muchísimos comentarios y muchísimos mensajes que ya no sólo van dirigidos a ti, van dirigido a tu vida, van dirigidos a tus hijos, amenazas, amenazas de muerte”.

A los 48 años, defiende que ella tiene suerte —"me ha cogido con una edad en la que me puede doler, pero no me puede derribar"—, pero sabe que hay muchas personas que no están en su misma situación. "Tenemos unos números de suicidio adolescente, unos problemas de depresión en críos que es suficientemente importante como para arse cuenta de que no se puede dejar que eso siga creciendo a expensas de la salud mental de las personas”, ha dicho la periodista, que suma un problema más derivado de esta situación.

El efecto nocivo de las redes sociales está, a su parecer, contagiando a la prensa, tanto en su manera de expresarse como en la búsqueda del click. "Cada uno que se haga responsable de sus actos. A mí ya no me vale lo de 'bueno, es que como lo decía todo el mundo", dijo refiriéndose a las informaciones publicadas sobre ella.

Raquel Sánchez Silvano pierde la esperanza: está convencida de que el uso de redes "acabará regularizándose, es que se tiene que regularizarse”. “Es imposible que siga siendo ese lugar en el que todo vale”.