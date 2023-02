Itziar Ituño también fue víctima de acoso de Javier Pérez Santana en los Feroz: el productor le propuso un trío

Los Premios Feroz 2023 se vieron mancillados tras salir a la luz varias denuncias de agresión sexual contra el productor Javier Pérez Santana. A Jedet, Bob Pop y Marc Ferrer se le suma otra víctima: la actriz Itziar Ituño ha revelado que Santana le propuso un trío.

"En un principio pensé que era el típico borracho baboso que no conocía de nada y se me acercó a preguntarme si quería un trío. Después, cuando todo salió me di cuenta que había sido el mismo", ha apuntado la intérprete en una entrevista con Europa Press.

A la actriz de Irati le ha molestado especialmente que ocurriese esto tras una gala Feroz con "un tono tan reivindicativo" en voces de mujeres, y ha elogiado el modus operandi de la organización de los premios.

"Me parece un insulto que ocurriese esto porque la gala había sido rompedora y de pronto esto después de todo lo que se había dicho allí. Me parece bien que a esta persona le hayan vetado en posteriores premios para que no salga gratuita la cosa", ha espetado.

"Quizá antes no éramos tan conscientes de que eso hay que pararlo y cortarlo de forma radical", ha añadido Ituño, que asegura que lo ocurrido se debe a un "problema social" y no a uno de la industria cinematográfica en concreto.

Tras las denuncias al productor por las distintas denuncias de agresión sexual cometidas tras la gala de los Premios Feroz, se encuentra en libertad con cargos.