Bob Pop revela que también fue acosado por Javier Pérez Santana en la fiesta de los Premios Feroz

La ceremonia de los Premios Feroz 2023, celebrada el pasado 29 de enero en Zaragoza, se ha visto enturbiada por lo sucesos que ocurrieron en la fiesta posterior.

Tras la entrega de premios, unas 200 personas invitadas acudieron a una fiesta en el Espacio Ebro en Zaragoza. En esa fiesta se produjeron una serie de acontecimientos que finalizaron con dos denuncias por acoso sexual.

Una de estas denuncias se ha podido saber que fue interpuesta por una actriz que denunció al productor Javier Pérez Santana, que estaba nominado a los premios por su película Mi vacío y yo. El hombre de 55 años fue detenido esa misma noche y ha sido puesto en libertad con medidas cautelares.

Bob Pop asegura que Santana intentó besarle sin su consentimiento

A raíz de haberse hecho pública esta detención, el escritor Bob Pop ha afirmado que también fue acosado en esa misma fiesta por el productor. "Yo estaba ahí charlando con gente y vino como tres veces a intentar comerme la boca sin mi permiso mientras yo le esquivaba como podía", ha explicado en el programa Hoy por hoy.

En su confesión, Bob Pop aseguró que no detectó este acto como una agresión hasta que vio las fotos de Santana en la prensa como detenido: "En ningún momento pensé que eso se podía denunciar. De repente pensé: ‘Me ha tocado mi cuota de borracho baboso que te toca en todas las fiestas y te aguantas".

Esto le ha llevado ha reflexionar sobre la poca educación y los pocos recursos que tenemos para enfrentarnos a estas situaciones: "Cuando veo la denuncia y demás pienso: ‘Qué mal educados estamos, mi generación mi cultura, que tienes que asumir que eso es lo normal’. Me parece un avance enorme que no tengamos que asumir que es lo normal. Me pareció que era lo que hemos tenido que soportar toda la vida y me tocó este como me podría haber tocado cualquier otro".

Por último, quiso remarcar su situación de desigualdad frente al productor: "Soy un tío en una silla de rueda al que estás acosando que no se puede mover".