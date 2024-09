Javier Cámara y Amparo Baró: de ser inseparables a perder la amistad por una traición

Aunque Javier Cámara comenzó en la actuación en 1991, su salto a la fama se dio con la serie 7 vidas, en la que interpretó a Paco Jimeno Huete durante muchas temporadas.

Como no podía ser de otra manera al estar tantos años en una ficción, el actor creó un gran vínculo con sus compañeros de reparto, pero en especial con la actriz Amparo Baró, quien hacía de su madre, Soledad Huete De Jarana.

Su cariño parecía inquebrantable puesto que su amor traspasaba la pantalla, pero una decisión de Cámara acabó con la relación de ambos tras haber compartido tanto en 7 vidas.

La actriz falleció en 2015, y Javier Cámara se mostró muy conmovido por la noticia. De hecho, le dedicó sus mejores palabras en público, poniendo en relevancia la profesional de Baró y su bonita conexión con él.

No obstante, hace un tiempo el protagonista de Trumanconfesó cómo había evolucionado su relación con Amparo Baró tras la serie que le dio la fama. Y lejos de haber sido un apoyo recíproco, el vínculo se rompió.

Sus caminos se separaron

Así se lo expresó a la periodista Mara Torres: "Era alguien con mucho carácter, me acuerdo con mucho cariño de ella, pero no la volví a ver cuando salí de 7 Vidas".

"Cuando dejé la serie no me lo perdonó. Nunca. Fue una conversación muy triste, ella me dijo 'no te conozco, no sé quién eres'", explicó el actor.

Con mucho pesar, Cámara le reveló a Torres que seguía afectado por lo ocurrido: "Me jodió hacerle daño".

Pese a todo lo ocurrido, Javier Cámara le guarda un gran cariño a Amparo Baró. El mismo que mantienen los espectadores sobre esa relación madre e hijo llena de collejas que marcó la historia de la televisión.