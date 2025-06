Jeremy Allen White brilla como Bruce Sprinsteen en el primer tráiler de 'Deliver Me From Nowhere' | YouTube

Jeremy Allen White protagoniza Deliver Me From Nowhere , el biopic de Bruce Springsteen en el que se narra la composición de Nebraska, una de las obras más significativas de la obra de The Boss y que supuso todo un hito en cultura musical del momento.

El primer tráiler de Deliver Me From Nowhere acaba de ser publicado y la interpretación de Jeremy Allen White como un joven Bruce Springsteen no podía generar más entusiasmo.

El film, ambientado en 1982, cuando The Boss grabó su álbum Nebraska, ha seguido la pauta marcada por el libro homónimo de Warren Zanes, que en 2023 publicó su minuciosa investigación acerca de esta obra magna del artista.

De hecho, el propio Jeremy Allen White ha tenido que recibir clases de canto para poder llevar a cabo una interpretación sin doblajes y ha mantenido un estrecho contacto con el propio Bruce Springsteen. Un aspecto que el actor ha destacado acerca de este proyecto, asegurando que fue "generoso con su tiempo" y que se involucró en toda la preparación de la película.

"Es abrumador", explicó White durante una entrevista con ET . "Pero fue increíble. Terminé de cantar. Canté todo. Todo está en la película, está hecho. No más preparación, no más clases de canto, lo hice… Me siento muy bien con las canciones. Me emociona que la gente lo escuche. Me siento bien al respecto".

La producción de 20th Century Studios ha confiado en la dirección y el guion Scott Cooper para plasmar el momento en el que Springsteen se retiró de la escena tras el éxito de Born to Run y, así, grabar en solitario un disco casero en su habitación de Nueva Jersey, otorgando matices muy característicos a la obra.

Como indica la ficha, el largometraje también cuenta actores como con Jeremy Strong en el papel de Jon Landau, mánager y productor de Springsteen, y un reparto completado con intérpretes como Paul Walter Hauser, Odessa Young, Marc Maron, Gaby Hoffmann, Stephen Graham y Johnny Cannizzaro.

Sin embargo, habrá que esperar al menos hasta el próximo 24 de octubre de 2025, fecha prevista para el estreno de Deliver Me From Nowhere.