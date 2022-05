Johnny Depp actúa por sorpresa en el concierto de Jeff Beck

Tras seis largas semanas, el juicio que enfrenta a Johnny Depp con su expareja Amber Heard ha llegado a su fin. La jueza encargada del caso ha escuchado ya todos los testimonios y ha revisado las pruebas presentadas por ambas partes. Ahora solo queda conocer el veredicto final.

Mientras tanto, la estrella de Hollywood ha optado por desviar las miradas de los medios de comunicación y de la opinión pública centrándose en una de sus grandes pasiones además del cine: la música.

De hecho, antes de ser actor, el propio Depp confirmó que quería ser músico. Incluso en el juicio comentó las aspiraciones que ha tenido siempre de ser cantante, algo que no le reportó demasiado beneficio y que terminó cambiando el rumbo de su carrera profesional hacia la actuación.

Además, el actor de 58 años formó parte del grupo Hollywood Vampires, junto a Alice Cooper y Joe Perry.

Tanto es así que este domingo Johnny Depp ha acudido por sorpresa al concierto que Jeff Beck, guitarrista inglés de 77 años, ofreció en Sheffield, Inglaterra. El actor se subió al escenario con su buen amigo y juntos interpretaron varias versiones propias de canciones clásicas. Depp se unió, acompañado de su guitarra, para interpretar Isolation, la colaboración entre ambos que además es un remake de la canción de John Lennon de 1970.

También tocaron una cover de What's Going On de Marvin Gaye y de Little Wing de Jimmi Hendrix.

'Isolation', la colaboración entre Johnny Depp y Jeff Beck

Esta ha sido su primera aparición pública desde que abandonó el pueblo de Virginia donde se demandó por difamación a Amber. La causa fue un artículo que ella escribió en 2018 hablando de su experiencia como víctima de violencia doméstica, aunque en ningún momento mencionó su nombre.