Jorge López: sus inicios como chico Disney, su papel en 'Élite' y la 'bendición' que recibió de Madonna

Quizá el nombre de Jorge López no dice nada a algunas personas, sin embargo, en cuanto se enseña una fotografía suya, todo el mundo es capaz de reconocerlo. Este actor chileno llegó a la fama en España gracias a su papel en la serie Élite y desde ese momento ya ha hecho varios proyectos en este país.

Su último trabajo es la serie Operación Marea Negra y en ella compartirá pantalla con actores de la talla de Óscar Jaenada, Esther Acebo o Soraia Chaves.

Los inicios de Jorge López y sus problemas familiares

Jorge López (31) nació en una zona humilde de Chile y desde muy joven se interesó por la interpretación, aunque no contaba con el apoyo de sus padres. Con 16 años y tras muchas discrepancias familiares, decidió irse de casa y buscarse la vida. Se trasladó a Santiago, la capital de dicho país, para buscar trabajo y, durante más de un año, estuvo sin hablar con sus padres.

Al principio, se fue a vivir con una prima suya que estaba en Santiago y que también quería dedicarse a la interpretación, así que la acompañaba a los castings. "Aprendí en la calle, lejos de casa; es la mejor escuela. Por eso, siempre digo que soy un perro callejero", contó durante una entrevista con GQ.

Le salieron sus primeros trabajos en campañas de publicidad o musicales como Chicago. Con lo que ganaba de esto, se pagaba por las noches cursos de interpretación y meses más tarde, volvió a tener contacto con sus padres: "Hay que tener huevos para hacer lo que hice con 16 años como un acto también de rebeldía. Si no tenía dinero, a veces bailaba tap dance en la calle en Providencia para sacar algo. He pasado por todo y me siento super orgulloso de ello. Así eres parte de todas las realidades y puedes empatizar con más gente".

Fue 'bendecido' por Madonna

En 2014, ganó un concurso de baile y el premio era conocer a Madonna en Toronto. "Fue un regalo de la vida, literal. En el gimnasio, una tipa me habló de la audición para ganar un viaje a Toronto pasa asistir a la inauguración de ese gimnasio en esa ciudad, donde también se iba a realizar una Master Class de Madonna. Al día siguiente me inscribí un mes al gimnasio, fui a la audición, eran 200 personas y fui pasando los filtros, hasta que califiqué para el segundo día. Fue súper arduo, harto cardio, bailando sin parar y aprendiendo coreografías. Cuando gané no lo podía creer. El premio era en dinero y conocer a Madonna", dijo en Galio.

Esta fue la primera vez que el artista salió de Chile y aunque la intérprete de Like a virgin no lo le entusiasmaba, se convirtió en un símbolo de buena suerte para él.

"La verdad es que no soy tan fanático de Madonna, su música no me convoca mucho, pero la admiro profundamente y estar con ella me rayó la cabeza. Bailamos 15 coreografías y estaba en primera fila. Nos mirábamos a través del espejo y cuando terminó la clase la fui a saludar. Pensándolo místicamente, ella como que me bendijo porque cuando volví a Chile a las dos semanas fue el casting de Soy Luna y ahí empezaron a suceder todas estas cosas maravillosas en mi vida. Madonna fue el puntapié inicial", confesó.

Su traslado a Argentina como 'chico Disney'

Su primer papel importante fue en la serie argentina de Disney Soy Luna (2015-2018), en la que interpretaba a Ramiro y en la que compartió pantalla con Valentina Zenere. Esta fue el primer proyecto que tendrían en común porque varios años después el chileno ficharía por Élite para la segunda y tercera temporada. Por su parte, ella se uniría en la quinta temporada.

La actriz siempre ha defendido a su compañero de reparto, sin embargo, después de Soy Luna no han vuelto a coincidir en otro proyecto. Aún así, ella espera que esto llegue antes o después. Por lo que se ve en redes sociales, ambos están muy unidos y comparten mucho contenido juntos.

Su papel de Valerio en 'Élite' y su inesperada salida

Soy Luna terminó en 2018 y ese mismo año fue confirmado como nuevo fichaje para la segunda temporada de Élite. Interpretaba a Valerio, el hermanastro de Lucrecia (Danna Paola) con la que mantenía una relación y que tenía un problema con las drogas. El chileno únicamente formó parte de esta producción durante dos temporadas.

Sin duda, fue un cambio muy brusco con respecto a su época de chico Disney. En Risbel, habló sobre cómo había sido esta transición, a la que definió como "rápida y violenta", y si le costó mucho: "Recuerdo que terminé de rodar la serie para Disney en octubre de 2018 y en noviembre ya me habían confirmado que estaba dentro del reparto de Élite, así que apenas tuve tiempo de asimilarlo".

"Me tuve que venir muy rápido a Madrid para empezar a trabajar en la construcción de mi personaje Valerio, que es un personaje antagónico a Ramiro. Pero me ha gustado mucho el cambio, porque también tiene que ver con mi crecimiento personal y mi evolución. Estos dos personajes que he interpretado me han acompañado en una etapa mía de crecimiento, cada uno en el momento en el que más podían aportarme, formando los dos parte de mi evolución como persona", aclaró.

Sin embargo, después de la tercera temporada no le renovaron el contrato para aparecer en la cuarta. "Tenía firmadas dos temporadas. Cuando me dijeron que no seguía, me lo tomé de la mejor manera porque cuadraba con mi idea y fue un acuerdo. Es un proyecto al que le tengo mucho cariño, pasé momentos duros, pero fue hermoso. Resultó una experiencia de máximo aprendizaje. Las cosas terminan cuando toca y mi momento fue ese", dijo a los medios.

Los rumores de romance con Danna Paola

El actor es muy discreto con su vida privada y no se conocen novias oficiales que haya tenido, sin embargo, durante el rodaje de Élite, se especuló mucho con que podía mantener una relación con Danna Paola. En 2019, saltaron los rumores de que estaban juntos y se filtraron muchas imágenes en las que aparecían dándose besos y abrazos.

De hecho, él siempre ha tenido una opinión excelente de la actriz mexicana y la calificó como "una persona tremendamente talentosa". "Como ser humano, ella tiene una luz muy hermosa y nosotros teníamos muchas cosas, filosofías e historias de carreras similares", apuntó. Fueron unas palabras muy ambiguas que no dejaban claro si eran pareja o no.

Fue la intérprete de Mala fama la que resolvió la incógnita y manifestó que estaba soltera: "Con Jorge. Hemos hecho una relación súper bonita. No tengo novio. Estoy feliz y soltera". Además, sobre los encuentros que habían tenido en Madrid, ella destacó que "se reunió con él y todos sus amigos de Madrid".

Más allá de estos rumores, Jorge López ha demostrado que es un actor excepcional y es capaz de trabajar en diferentes estilos y formatos, ya sea como chico Disney que como adolescente conflictivo con problemas con las drogas.