Kaley Cuoco confiesa qué operaciones de cirugía estética se ha hecho

PROTAGONIZA 'THE BIG BANG THEORY'

Kaley Cuoco, conocida por interpretar a Penny en The Big Bang Theory, no ha tenido reparos en confesar qué retoques de cirugía estética se ha hecho. A sus 30 años, esta guapa actriz no ha dudado en pasar por el quirófano para mejorar su aspecto físico y asegura que es "lo mejor que ha hecho nunca".