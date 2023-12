Kelsey Grammer: su edad, la muerte de su familia, problemas con las drogas, sus tres divorcios, su mujer y sus hijos

El actor estadounidense Kelsey Grammer saltó a la fama por su papel del psiquiatra Frasier Cane en las series Cheers y Fraiser . A pesar de su dulce trayectoria artística, su vida no ha sido nada sencilla y varios de sus familiares fallecieron por causas no naturales.

Es innegable que Kelsey Grammer siempre será recordado por su magnético papel del psiquiatra Frasier Cane, primero en la serie Cheers y luego en Fraiser. Su salto a la fama se produjo en 1993 y tras esto su carrera profesional despegó hasta donde se encuentra ahora.

El actor estadounidense de 68 años ha participado en otras grandes producciones como X-Men: la decisión final, 15 minutos, La apuesta perfecta o incluso puso su voz para el personaje del actor secundario Bob en Los Simpson o el capataz Pete en Toy Story 2.

Su primer gran papel en televisión fue en la serie Cheers, a la que se unió en 1984 interpretando a Cane hasta su final en 1992. Debido al cariño que el público tenía por él, en 1993 se estrenó Frasiercon él como protagonista hasta 2004. Llegó a cobrar más de 1,6 millones de dólares por episodio, el actor que más ganaba en aquel entonces.

Además, se llevó varios premios por este papel y otros más. Tres Globos de Oro (1996, 2001 y 2012) y cinco Emmy (1994, 1995, 1998, 2004 y 2006).

Las muertes de su padre y hermanos

Más allá de su triunfo como actor, Kelsey no ha tenido una vida nada sencilla y varios de sus familiares perdieron la vida de formas horribles. Disfrutó poco tiempo de su padre, el músico Frank Grammer, porque se divorció de su madre cuando tenía dos años y se crio con ella y sus abuelos.

En 1968, cuando solo tenía 13 años, un hombre prendió fuego al coche de su padre y cuando este acudió a ver qué había pasado le disparó dos veces. Poco después, en 1975, su hermana Karen fue secuestrada, violada y asesinada con 18 años y él 20.

No termina aquí. En 1980, dos de sus hermanos -Stephen y Billy- perdieron la vida al ahogarse en las islas Vírgenes mientras practicaban submarinismo.

Adicción a las drogas y el alcohol

Kelsey Grammer tuvo una adolescencia muy difícil, dejó la escuela y cayó en las redes de la bebida y las drogas. Fue arrestado en varias ocasiones por conducir borracho y por posesión de cocaína en 1988 y 1990. El actor llevaba desde finales de los 70 consumiendo marihuana, éxtasis y tranquilizantes.

En una entrevista con Vanity Fair, recordó que entró en este espiral al culpabilizarse por el asesinato de su hermana: "Esa fue la época en la que no me podía perdonar a mí mismo por la muerte de mi hermana. Es difícil de explicar. No es razonable. Pero ocurre así de todas las maneras. Conozco a mucha gente que ha perdido a sus hermanos y se culpan por ello".

Kelsey Grammer

"Cada uno de nosotros va a experimentar pérdidas dolorosas. Yo simplemente he tenido una gran dosis de ellas. Por cada historia trágica, hay otra que es igual de trágica o aún más. Creo que al final lo ves como parte de la vida", decía.

Charló con Oprah y aclaró que la bebida le había ayudado a superarlo: "Me gustó. Me gustó la forma en que me hizo sentir. Tal vez fue porque estaba huyendo de sentimientos que no eran, ya sabes, tan cómodos como quería que fueran, y tal vez tengo una parte autodestructiva de mí".

"Los primeros dos años fueron los más difíciles. Consumí algunas drogas, consumí algo de alcohol, pero eso fue principalmente antes. Mi historia de amor con la cocaína, que era mi droga preferida, fue motivada por algunas otras cosas, por no merecer realmente las cosas que tenía", añadió.

El actor se centró en su carrera y su familia y lleva más de 20 años limpio.

Los tres divorcios de Kelsey Grammer

Kelsey conoció a su primera mujer Doreen Alderman en 1982 y se casaron rápidamente. No duró mucho y las adicciones del actor influyeron en que decidieran divorciarse en 1990.

Dos años más tarde, se casó con la bailarina Leigh-Anne Csuhany pocos meses después de salir. Fue una relación tóxica que no duró mucho y se divorciaron un año después. Ella era muy inestable y se dice que ella era violenta y llegó a amenazarlo con un arma. Además, en 1993 se intentó suicidar cuando abordó involuntariamente al hijo que esperaban.

Entre Leigh-Anne y su siguiente mujer, Camille Grammer, salió con varias personas, como la actriz Tammi Baliszewski, que se hartó de él por los problemas que tenía con la bebida, o también la maquilladora de cine Barrie Buckner, con la que tuvo una hija.

Camille Donatacci y él tuvieron la primera cita en 1996. Ella era una modelo de Playboy y un año después se casaron en un rancho en Malibú. Empezó a trabajar como productora ejecutiva en una empresa que tenía con su marido y se dio cuenta que no quería seguir en la sombra de él.

Camille Grammer y Kelsey Grammer

El punto de inflexión fue el estreno en 2011 del programa Mujeres ricas de Beverly Hills, coprotagonizado por ella, y confesaba que un año antes le había pedido el divorcio a Kelsey. La separación fue muy polémica y los dos aseguraban cosas contradictorias, por lo que la opinión pública no llegaba a entender qué pasó.

"Se dijeron algunas cosas muy malas, se realizaron amenazas y hubo ciertos comportamientos extremadamente inaceptables delante de los niños que hace imposible que nos mantengamos cordiales", dijo él. Mientras, ella aseguró que se enteró que estaba con otra mujer y no le dio ninguna explicación: "Cuando conseguí hablar con él me dijo que no quería seguir casado. Le pregunté si podíamos hacer algo, ir a terapia, tener hijos… no estaba lista para tirar la toalla. Pero él ya había decidido".

En una entrevista en 2019, el actor criticó a sus tres exmujeres por lo que había vivido con ellas: "Era la misma persona en diferentes cuerpos. Había caído en un patrón y pensaba que podía ayudar a que esas personas tuvieran una vida mejor. Creo que tenía mucho que ver con escoger gente a la que nunca podrías satisfacer".

Los siete hijos de Kelsey Grammer

A sus 68 años, tiene siete hijos de cuatro mujeres distintas.

Spencer Grammer

Su primera hija, Spencer Grammer, nació en 1983 de su matrimonio con Alderman. A los nueve años apareció de forma esporádica en la serie Cheers, en la que estaba su padre. Al igual que él, se dedica a la interpretación y la hemos podido ver en series como Greek o CSI: Nueva York.

Spencer Grammer y Kelsey Grammer

Greer Grammer

En 1992, Greer Grammer llegó al mundo del noviazgo del actor con Buckner. Se sumó a la misma moda que su padre y hermana mayor y es actriz en programas como Awkward la película Deadly Illusions.

Greer Grammer

Mason Grammer

Kelsey y Camille tuvieron en 2001 a su primera hija Mason Grammer por gestación subrogada. Es modelo y con solo 15 años ya desfilaba en Nueva York. Poco después, se matriculaba en la universidad al darse cuenta que prefería ser profesora.

Mason Grammer

Judas Grammer

El primer varón de la familia, Judas Grammer, nació en 2004 también a través de un vientre de alquiler. En varias entrevistas, también ha contado que le gustaría ser actor como su padre.

Judas Grammer, Mason Grammer y Kelsey Grammer

Sus tres hijos más pequeños

El actor se casó en 2011 con Kayte Walsh y un año después trajeron al mundo a su primera hija Faith Evangeline Elisa Grammer.

En 2014 nació su hermanito Kelsey Gabriel Grammer y en 2016 Auden James Grammer.

Quién es la actual pareja de Kelsey Grammer

El actor conoció en 2009 durante un vuelo a la azafata Kayte Walsh y se casó con ella en 2011, 15 días después de que terminara su proceso de divorcio con Camille.

Kayte Walsh y Kelsey Grammer

La mujer de 44 años ha estado apoyándole durante los últimos 12 años: "Esta joven y adorable mujer ha iluminado mi mundo y cambiado mi corazón, que estaba endurecido. Ahora estamos muy bien, me siento joven y vivo".

Cuando comenzaron, seguía con Camille y en una entrevista con Oprah reconoció que no estaba orgullosa de ello: "No estoy orgullosa de la forma en que empezamos porque él estaba casado. Lo siento. Tengo tantas emociones. Pero ya sabes, me enamoré. No sé cómo expresarlo, no sé cómo expresarlo con palabras".

En 2012, Kelsey se tatuó el nombre de su mujer cerca de la ingle y aseguró que hacía esto para no olvidar la promesa de la fidelidad.

"Es como una propiedad. Mi esposa dijo: '¿Por qué no te haces un tatuaje?' Supongo que se basaba en la idea de que, si alguna vez pensaba en hacer un pecadillo fuera del matrimonio, que quien fuera la otra persona... ya sabes... vería que estaba firmada y que era propiedad de alguien llamado Kayte", dijo.

Un actor de los pies a la cabeza.