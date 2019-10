La confusión más tierna pone en pie al jurado de 'La Voz Kids': "¿Os habéis dado la vuelta o no?"

Con tan solo 7 añitos, Alicia se atrevió con el difícil tema de la película El gran showman, ‘A million dreams’, conquistando al público y ablandando el corazón del jurado, que no dudó en decirle que cantaba como un hada.

La octava noche de Audiciones a ciegas de La Voz Kids nos ha dejado un precioso momento protagonizado con la pequeña Alicia Paramés, de 7 años, que quiso demostrar al jurado y al público que "la música es su vida".

"Me gusta el patinaje, pero prefiero cantar", le dijo a Eva González. Y tanto es así, que la Alicia no dudó en juntar sus dos pasiones sobre el escenario del programa de Antena 3, al que subió con sus deportivas de ruedas para interpretar una preciosa versión de ‘A million dreams’.

Pero los nervios hicieron temblar la dulce voz de Alicia, y con ella temblaron también los pulsos de los coaches, que contuvieron la emoción, pero también sus manos sobre los pulsadores, finalizando el tiempo sin que ninguno de ellos se hubiera dado la vuelta.

Al verla, Rosario no pudo más que expresar lo mucho que había disfrutado escuchándola, comparando su voz a la de un hada, y cuando la pequeña, no teniendo claro qué había pasado, preguntó "Pero, ¿os habéis dado la vuelta o no?", todos ellos sintieron tanta ternura que se subieron con ella al escenario para abrazar a la pequeña y recalcar lo bien que lo había hecho.

Antes de subir al escenario, Alicia tenía muy claro que iba a disfrutar, se dieran la vuelta o no los coaches.

NOCHE DE GRANDES VOCES

En esta octava noche de Audiciones a ciegas, también hemos podido disfrutar de la gvoz de María Expósito, una niña de 14 años que se hizo con el pleno, a pesar del bloqueo de Vanesa Martín, gracias a su versión de 'All I ask' de Adele. Tras dudar, la talent decidió irse al equipo de David Bisbal cantándole un trozo de una canción "Y digaleeeé....".

Así quedan los equipos tras el octavo programa de Audiciones a ciegas:

Equipo Vanesa Martín (11): Manuela Gómez, Laura Valle, Aiert Alberdi, Laura Bautista, Esperanza Bonelo, Aysha Bengoetxea, Laura Muñoz, Isabel Marsal, Eva Paul, Miguel Martín y Carmen Ferre.

Equipo Melendi (10): Sofía Esteban, Sara Gálvez, Alan Brizuela, Marta Berlín, María Fernández, Marcos Balmori, Luis Giménez, Ahlam Akourrih, Julio Gómez y Enshar Ghateh.

Equipo Rosario Flores (10): Daniel García, Juan Manuel Segovia, Lidia España, Chavito, Yolaini Viñas, Abel Bernal, Natalia Barone, Elena Aguallo, María Calero y Ruslana Panchyshyna.

Equipo David Bisbal (9): Paloma Puelles, Salvador Bermúdez, Berta Luna, Victoria Herraiz, Hugo Sánchez, Juan Miguel Cortés, Alba Aguilar, Adriana Tonda y María Expósito.

