Gracias por convertirte en uno de nuestros 10.000 coaches de La Voz ¡y elegir al candidato de Europa FM!

Ya ha terminado la espera, ¡y por fin tenemos al aspirante de Europa FM que tendrá que demostrar lo que vale en una audición a ciegas con los coaches de La Voz ! Gracias por convertirte en coach también tú para ayudarnos en esta difícil tarea. No te hacemos esperar más, la audición más votada en nuestras redes sociales... ¡es la versión de Shape Of You de Ed Sheeran !

Habéis sido más de 10.000 los oyentes que habéis afinado vuestro oído de coach para votar en Twitter e Instagram las audiciones de cuatro de los aspirantes que habían llegado a los castings finales de La Voz, ¡y ya tenemos al candidato de Europa FM a participar en las audiciones a ciegas del programa de Antena 3! Lo hemos anunciado en Levántate y Cárdenas, ¡el candidato de Europa FM en La Voz se esconde tras esta preciosa versión de Shape Of You de Ed Sheeran! ¡Enhorabuena!

AUDICIÓN GANADORA : Shape Of You de Ed Sheeran

¿CÓMO HA SIDO LA VOTACIÓN PARA ELEGIR AL CANDIDATO?

Desde lunes 22 de octubre, los seguidores y oyentes de Europa FM podían votar en las cuentas de Twitter e Instagram las audiciones de nuestros cuatro candidatos. Solo había que hacer retuit en Twitter, y/o darle un Me Gusta en Instagram, donde también estaban publicadas. El candidato que más RTs (en Twitter) y Me Gustas (en Instagram) acumulase el día 31 de octubre a las 10h, ¡es el ganador y participará en las audiciones a ciegas de La Voz! ¡Y ha ganado la versión de Shape Of You de Ed Sheeran!

¿DÓNDE ENCONTRAR LAS AUDICIONES?

Las audiciones de cada uno de los aspirantes están publicadas tanto en Twitter, con el hashtag #LaVozEuropaFM, como en Instagram, para que nuestros oyentes pudieran escucharlas y ejercer de coaches.

¡Gracias por votar por tu favorito haciendo RT en Twitter y Me Gusta en Instagram!

1ª PARTICIPANTE : Interpreta FALLIN' de Alicia Keys

2º PARTICIPANTE : Interpreta Shape Of You de Ed Sheeran

3ª PARTICIPANTE : Interpreta FRIENDS de Marshmello y Anne Marie

4º PARTICIPANTE : Interpreta No Puedo Vivir Sin Ti de Coque Malla

EVA GONZÁLEZ, PRESENTADORA DE LA VOZ

Eva González será la encargada de presentar 'La Voz' en Antena 3, sumándose así a un equipo formado por increíbles coaches: Luis Fonsi, Antonio Orozco, Paulina Rubio y Pablo López, que te harán disfrutar como nunca del formato español del exitoso talent show. ¡Pero hay muchas más sorpresas por desvelar!

Tras batir el récord de aspirantes del formato en España con más de 20.000 personas presentadas a La Voz, solo 250 han sido las seleccionadas por el equipo del programa para participar en los castings finales. Y de ellos, solo 100 talentos participarán en las audiciones a ciegas con las que arrancará el talent musical. ¡Y a uno de ellos lo has elegido tú!