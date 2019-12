La espectacular actuación de Aitana y Aysha Bengoetxea interpretando ‘Vas A Quedarte’ en la Gran Final de ‘La Voz Kids’

La Gran Final de 'La Voz Kids' nos ha regalado sorprendentes momentos. El primero fue el protagonizado por Aysha Bengoetxea, finalista del equipo de Vanesa Martín, que compartió escenario con Aitana.

La concursante y la extriunfita interpretaron 'Vas A Quedarte' en una actuación muy ovacionada, donde su talento provocó que no se supiera exactamente quién era la aspirante a ganadora y quién era la artista consagrada.

Tras la emotiva interpretación, Irene Gil fue la que inició la ronda de actuaciones en solitario de los finalistas. La concursante del equipo de David Bisbal escogió el tema 'And I Am Telling You I'm Not Going' de Jennifer Hudson.

La noche siguió con el dueto formado por Rosario y el pequeño Daniel García, que interpretaron 'Yo me niego' para dar paso a Sofía Esteban, la finalista de Melendi que se atrevió con el clásico 'Summertime'.

Las cuatro primeras actuaciones de los finalistas dejaron sin palabras al público, que siguió disfrutando de la Gran Final con Irene Gil y David Bisbal, que eligieron el tema 'El Ruido'.

El plató de 'La Voz Kids' siguió llenándose de magia con la actuación de Pablo López y Daniel García que interpretaron, a piano y voz, la canción 'Dos palabras'. Pero si hay una actuación que sorprendió a los coaches fue la de Aysha, que volvió al escenario para cantar en solitario la canción 'Shallow'.

Sin duda, fue la noche más espectacular del talent show de Antena 3. Daniel cantó 'Cómo Mirarte' de Sebastián Yatra, Irene Gil demostró su talento junto con Álvaro Soler, Aysha Bengoetxea lo hizo de la mano de su coach, Vanesa Martín; y para cerrar la noche Sofía compartió escenario con Rosana.

Tras las tres actuaciones de los cuatro finalistas, el público del plató votó a su favorito. Los dos finalistas fueron Irene, del equipo de David Bisbal, y Dani, de Rosario Flores.

Finalmente, Irene se coronó como la ganadora de 'La Voz Kids' y se llevó el premio, que consiste en una beca de formación de 10.000 euros, la grabación de un single con Universal Musicl y un trofeo.