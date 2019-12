Aitana y Cali y El Dandee recrean una conflictiva historia de amor adolescente en su colaboración '+'

Aitana y el dúo Cali y El Dandee se unen para cantarle al amor adolescente en '+' (Más), que llega con un videoclip en el que recrean una historia tan pasional como conflictiva. Ese primer amor que no te conviene, ese chico que no le gusta a tus padres...

No lo vamos a negar. Cuando Aitana anunció que colaboraría con Cali y el Dandee nos esperábamos cualquier cosa menos una balada rock, que es precisamente lo que acaban de estrenar juntos. El reggaeton y la música urbana copan las listas de éxitos, pero Aitana se sale por la tangente con un tema compuesto por Mauricio Rengifo, Andrés Torres, Alejandro Rengifo y la propia cantante. '+' es un tributo a esos años confusos años 2000, cuando Green Day lo petaba con temas lentos como 'Boulevard of Broken Dreams'.

Tanto el vídeo como la canción unen a los artistas en la narrativa de una historia de amor imposible al más puro estilo tragicomedia americana. Ese chico "conflictivo" con el que tus padres no te dejan salir, esas "escapadas" a lugares abandonados, el valor de dar un primer beso... Ahora perreamos, pero todos hemos sentido la tristeza de una despedida bajo la lluvia.

El videoclip ha sido rodado en Argentina y dirigido por Nuno Gomez.

LETRA DE '+' DE AITANA Y CALI Y EL DANDEE

Que no volveré

Que no volverás

Que después de un sol no te veré más

Dime que es mentira

Que me lo soñé

que tu ya no te vas

Que a partir de hoy todo es recordar

No te olvidaré no me olvidarás

Dime que no es cierto y que este amor tan grande no se acabará

Hoy no me voy a dormir para que al reloj no le pasen las horas

Sonrisas por fuera aunque por dentro lloras

Yo voy a quedarme y tu te vas a ir

Que más te puedo decir

Si el primer amor durará para siempre

Sobraran recuerdos faltará tenerte

Dejas una historia en mi por escribir

______________________________

Si yo te quiero, te quiero y te quiero

Y por tu culpa febrero me duele de más

Donde guardaré este amor si tu te vas

Si no es mentira que te echo de menos

Si yo no te echo de menos te extraño de más

Y aunque se muy bien que tu no volverás

Como pretendo no echarte de menos si te ame de más

______________________________

Más te amo menos tiempo

Más te alejas más lo siento

Restas tus ojos cafés pero le sumas sufrimiento

Más besos imaginarios

Más peleo en solitario

Yo estoy mal pero te miento más de lo que es necesario

Cómo le explico a tu diario que yo ya me he acabado el abecedario

Por llorar canciones que te escribo a diario

Quererte más imposible

Soñarte es involuntario

Un amor que es irreversible no lo borra

ni los meses ni los años, yo te extraño

Te extraño con locura

y no hay cura para esta historia de un amor extraordinario

Y que le siga un par de besos

Te quiero por dentro con cada hueso

Y si tu me quieres no me digas lo contrario

Pero lo que más me duele

Es quedar segundo si te vi primero

Entregarlo todo y quedarme con zero

Por sumarle aniversarios a un amor que siempre será pasajero

______________________________

Si yo te quiero, te quiero y te quiero

Y por tu culpa febrero me duele de más

Donde guardaré este amor si tu te vas

Si no es mentira que te echo de menos

Si yo no te echo de menos te extraño de más

Y aunque se muy bien que tu no volverás

Como pretendo no echarte de menos si te ame de más

______________________________

No te has ido y ya te extraño de más

Yo no te olvidare jamás

Yo no te olvidare jamás

Tu júrame que volverás

______________________________

No te has ido y ya te extraño de más

Yo no te olvidare jamás

Yo no te olvidare jamás

Tu júrame que volverás

______________________________

Si yo te quiero, te quiero y te quiero

Y por tu culpa febrero me duele de más

Donde guardaré este amor si tu te vas

Si no es mentira que te echo de menos

Si yo no te echo de menos te extraño de más

Y aunque se muy bien que tu no volverás

______________________________

Y aunque yo se que todas las historias tienen su final

Ya no me pidas que de ti me olvide que no soy capaz

Como pretendo no echarte de menos si te ame de más

AITANA REEDITA 'SPOILER'

La edición especial de Spoiler, Spoiler Re-play, incluirá audio de Spoiler, además de 1 hora aproximadamente de contenido exclusivo en DVD: Documental gira y 5 tracks en acústico (Vas a quedarte, Nada sale mal, Teléfono, Popcorn, Con la miel en los labios).