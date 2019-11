El desagradable ataque de un fan a Aitana por pedir ayuda en Twitter

Aitana acudía la semana pasada a los premios de la revista GQ, donde la artista posó dentro y fuera de photocall. Al día siguiente se encontró en las redes con un montón de fotos del evento y, como es normal, quiso publicar algunas de esas imágenes en su perfil de Instagram.

Consciente de la importancia del trabajo de los fotógrafos, la cantante lanzó una pregunta a sus seguidores para intentar conocer la identidad del autor de la foto y así poder reconocer su trabajo no solo nombrándole, sino pagándole por los derechos si fuera necesario.

"Holi, ¿me podéis ayudar a saber quién es el fotógrafo de esta foto? ¿De dónde ha salido?", preguntaba la cantante en un tuit, con su mejor intención.

"Paga los derechos de imagen que el fotógrafo/fotógrafa no trabaja gratis y con solo nombrarle en el post no le da para comer", le contestaba un usuario que tenía una foto de Aitana de perfil, lo que hacía pensar que se trataba de un fan. Sin embargo, su desagradable tono dejó claro que se trataba de un auténtico troll.

Tranquila y educada, Aitana respondía: "Si estoy preguntando si alguien sabe de quién es es básicamente por ponerme en contacto con el fotógrafo y preguntarle directamente. Gracias".

Pero la cosa no quedó ahí. "¿Qué estás muy ocupada que no puedes buscarlo tú", insistía el hater, que esta vez si que no obtuvo respuesta.