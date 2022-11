Laura Escanes se emociona al hablar de su ruptura con Risto Mejide: "Si pienso en ello, estoy mal"

Hace varios meses, Laura Escanes y Risto Mejide daban la triste noticia que se separaban después de siete años de relación y una hija, Roma. Desde entonces, ella no ha ocultado su acercamiento con el cantante Álvaro de Luna, con el que incluso se fue de viaje a México recientemente para acompañarlo en su gira.

La influencer ha emprendido varios proyectos personales, como por ejemplo su podcast Entre el cielo en las nubes, en el que ha contado para el primer episodio con su amiga y compañera de profesión Paula Gonu. Entre otros temas, han hablado sobre cómo lleva ella su ruptura con el presentador.

Laura ha revelado que no lo lleva mal, aunque no siempre es así: "Tengo mis días buenos y mis días malos, pero en general estoy bien. Si pienso en ello, estoy mal y lo llevo mejor si tengo la mente ocupada y trabajo. Lo que más me preocupa es mi hija porque me va preguntando".

Laura Escanes está preocupada por su hija Roma

En este sentido, ha detallado sobre su hija que está siendo "prudente" en sus redes sociales y que tiene la intención de "proteger" a su entorno. "Lo que diga no me afecta únicamente a mí porque tengo una hija y puede afectar a Risto y a la gente que yo quiero. No busco nada malo para ellos", ha señalado.

"Yo estoy sin voz por eso y ella me ha dicho que voy acumulando muchísimas cosas y tengo ansiedad por todo lo que me callo", ha revelado en relación a la psicóloga a la que está viendo.

Laura Escanes ha necesitado tiempo para reflexionar, pensar y sobre todo sanar los problemas que tuvo tras la ruptura con Risto Mejide.