Laura Escanes habla sobre su situación sentimental: "Estoy soltera"

Laura Escanes continúa con su agenda profesional mientras su vida privada sigue acaparando titulares. Si primero fue noticia su separación de Risto Mejide, todo lo que ha ido haciendo después ha sido seguido al detalle, volviendo a generarse un buen revuelo cuando se hicieron públicas unas imágenes en las que aparece besándose con el cantante Álvaro de Luna.

La influencer ha vuelto a atender amablemente a los medios que aguardaban en el photocall del último evento al que ha asistido, donde han querido saber cómo se encuentra en estos momentos.

"Depende del momento del día. Pero en general estoy bien, rodeada de gente que me quiere mucho, mi familia me está apoyando mogollón y trabajando mucho", ha empezado explicando a los reporteros, asegurando que está "aprendiendo a gestionar" toda esta situación.

Para que cesen los titulares sobre la nueva relación de Laura Escanes, una reportera le ha preguntado directamente si está soltera. "Estoy soltera, evidentemente", ha respondido con una sonrisa, "tengo 26 años, me acabo de separar. Yo creo que estoy haciendo lo que cualquier persona separada estaría haciendo si no fuera conocida".

Otro periodista ha insistido en su relación con Álvaro de Luna, preguntando si se encuentran en un momento el que se están conociendo y expectantes hacia donde va esta nueva ilusión. "Es que me preguntáis cosas que ni yo me he parado a pensar", ha contestado tajante.

Escanes ha asegurado que entiende el papel de la prensa, y que por eso siempre intenta atenderles de la forma adecuada: "Yo os entiendo pero entendedme a mí. Yo intento distraerme, pensar en otras cosas".

Por último, ha querido recordar que lo más importante de toda esta situación es el bienestar de su hija: "Roma está fenomenal. La prioridad para Risto y para mí es que Roma esté bien"