Liza Minelli, obligada a subir en silla de ruedas en los Oscar: "Fue algo humillante"

La ceremonia de los Oscar estuvo marcada, sin duda alguna, por el momento en el que Will Smith le pegó una bofetada a Chris Rock tras hacer una broma sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett.

Se han llenado programas de radio, televisión y páginas en la prensa hablando de este tema, posicionándose a un lado o a otro, e incluso haciendo una continuación de cómo lo están llevando los tres protagonistas.

Pero esa noche se dieron otras situaciones que también fueron muy comentadas, como la aparición de Liza Minelli en silla de ruedas. La artista de 76 años subió al escenario acompañada de Lady Gaga para entregar el último galardón.

Tras su aparición, muchos se preocuparon por el estado de salud de la protagonista de Cabaret, ya que además de ir en silla de ruedas parecía estar algo aturdida en el escenario del teatro Dolby.

Liza Minelli quería aparecer sentada en una silla de director

El músico Michael Feinstein, amigo de Minelli, ha explicado en una entrevista para The Jess Cagle Show que la artista subió al escenario en silla de ruedas en contra de su voluntad.

"Ella dijo: ‘No quiero que la gente me vea cojeando ahí fuera. Quiero tener un buen aspecto. No quiero que la gente se preocupe por mí", ha relatado Feinstein, desvelando el motivo por el que Liza quería aparecer sentada en una silla de director de cine, y no de pie cojeado.

"Entonces, cinco minutos antes de que saliera, cuando se sentó en una silla de director entre bambalinas —y porque supongo que todos andaban conmocionados por lo que había pasado antes—, el director de escena dijo: ‘No, tiene que estar en una silla de ruedas", ha añadido explicando esta decisión de última hora por parte del director de la ceremonia.

Ante este cambio repentino con el que Liza no estaba de acuerdo, hizo que se pusiera nerviosa y apareciese en el escenario algo aturdida, tal como ha explicado Michael: "¿Te imaginas que de repente te obliguen a ser visto por millones de personas de una forma que no quieres? Pues eso es lo que ocurrió".

A pesar de todo este revuelo, Feinstein ha querido dejar claro que la actriz "se encuentra bien" y que aparecer en silla de ruedas en la ceremonia de los Oscar "fue humillante para ella".