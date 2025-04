Macaulay Culkin confiesa que no ha hablado con su padre en 30 años | GETTY

Macaulay Culkin, quien fue uno de las estrellas infantiles populares del cine durante finales de los años 80 y principios de los 90, ha explicado cómo es en la actualidad la relación con su padre, Kit Culkin, quien fue su manager y a quien se ha responsabilizado de los problemas de adicciones y exposición que experimentó el intérprete siendo apenas un niño.

"Uno de mis primeros recuerdos de él fue (pensar) que cuando creciera, así no sería con mis hijos", ha indicado en el podcast Sibling Revelry, de Kate Hudson y Oliver Hudson, en el que ha confesado que lleva 30 años sin hablar con su padre.

"Ahora que tengo hijos", ha explicado, aludiendo a Dakota, de 3 años, y Carson, de 2, fruto de su relación con su prometida Brenda Song, "me digo: No puedo creer que fuera así. Tenía unos hijos maravillosos. Y también con mucho talento. Es una locura". "Es un hombre que tuvo siete hijos y ahora tiene cuatro nietos. Y ninguno quiere saber nada de él", ha sentenciado.

Además, ha argumentado cuáles cree que son los motivos que originaron un comportamiento inadecuado en su padre. "Me guardaba cierto resentimiento, creo que era por eso. Porque quería ser actor y, de alguna manera, hizo algunas cosas. Literalmente llegó a interpretar a Horus en Broadway (...) Así que, de repente, tiene un hijo que no se parecía en nada a él, para ser sincero; me parezco mucho a mi madre, y , de repente, conseguí el papel principal en la compañía de ballet. Conseguí todos esos papeles al instante".

Macaulay Culkin también ha descrito lo feliz que se siente por el "increíble" Oscar que ha ganado su hermano, Kieran Culkin, como Mejor actor de reparto por su interpretación en A real pain. "Entre Kieran y yo, tenemos un Oscar. Es increíble, sí. También tenemos un Emmy, un Globo de Oro, un BAFTA, un Premio de la Crítica y un SAG", ha bromeado.

A pesar de que se considera prácticamente "retirado" del cine, ha admitido la posibilidad de volver a los rodajes "si algo suena divertido, llega y termina en mi puerta". "Me siento muy bien. Probablemente estoy en el mejor lugar de toda mi vida", ha admitido con una vida en la que el plano familiar goza de prioridad.